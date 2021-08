Oggi, 19 agosto, ricorre la Giornata Mondiale della fotografia. Ovvero la celebrazione mondiale dell’arte, della scienza e della storia della fotografia. Sai che puoi partecipare attivamente sia che tu abbia o meno foto da condividere? Non devi fare altro che cercare sui social l’hashtag #WorldPhotographyDay e mettere “Mi piace”, commentare e condividere. Ciò premesso, vogliamo cogliere l’occasione per svelarti alcune curiosità interessanti sul mondo della fotografia. Appassionato o meno, si tratta di notizie che ti farà piacere conoscere. Continua a leggere!

10 curiosità sul mondo della fotografia da non perdere

Dalla sua creazione, che risale oramai all’inizio del XIX secolo, la fotografia è diventata un mezzo sempre più diffuso di espressione in tutto il mondo. Del resto, è per questo che amiamo fare a farci fare le foto: ognuna di esse ha la capacità di catturare un luogo, un’esperienza, un’emozione. Ecco quello che forse non sai di questo affascinante mondo.