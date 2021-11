Quello della violenza sulle donne è un tema attuale quanto mai. A pochi giorni dalla Giornata mondiale, che ricorre il 25 novembre, abbiamo raccolto alcune frasi a riguardo. Riteniamo quanto sia fondamentale ricordare come, ancora oggi, siamo lontani anni luce da una soluzione. Cosa che non avverrà di certo se non colmando il divario di genere nella società.

La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne ha lo scopo di ripudiare qualsiasi atto di violenza, sia essa fisica, verbale o psicologica, contro le donne. Abbiamo scelto alcune delle frasi che ci sembrano le più significative a riguardo per soffermarci anche solo un attimo a riflettere su quella che può essere considerata una piaga della nostra società.

Frasi sulla violenza sulle donne

La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci. (Isaac Asimov)

Nessuno, di fronte alle donne, è più arrogante, aggressivo e sdegnoso dell’uomo malsicuro della propria virilità. (Simone de Beauvoir)

La violenza è una mancanza di vocabolario. (Gilles Vigneault)

La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla. (Benedetto Croce)

C’è un momento che devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sé… Io credo di aver già scelto… Mi sono salvata da sola. (Marilyn Monroe)

La violenza è una malattia, una malattia che danneggia tutti coloro che lo usano, indipendentemente dalla causa. (Chris Hedges)

Il motto del violento: “Vivi e lascia lividi”. (Fabrizio Caramagna)

Gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro. Le donne hanno paura che gli uomini le uccidano. (Margaret Atwood)

E’ mai esistito qualcuno così maltrattato, così vilipeso, così insultato, tanto crudelmente e ingiustamente calpestato come noi donne? (Jane Anger)

Sogno un mondo in cui gli uomini non usano violenza sulle donne. E le donne non perdonano gli uomini che usano violenza su di loro. (Nicola Brunialti)

Non serve fare pace con una carezza, se poi devi diventare di nuovo un giocattolo rotto. (Fabrizio Caramagna)

La violenza verbale è la prima tappa della violenza generale contro le donne. (Isabelle Alonso)

Ci sono così tanti modi terribili e intimi di subire una violenza. (Roxane Gay, Hunger)

Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l’amore, mentre la violenza e l’odio si diffondono alla luce del sole. (John Lennon)

La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani.

Frasi violenza sulle donne in inglese

Sexual, racial, gender violence and other forms of discrimination and violence in a culture cannot be eliminated without changing culture. Charlotte Bunch

We can all take responsibility for helping to bring about change, and keeping our friends and colleagues safe from domestic violence. Charles Clarke

Domestic violence does not only happen to adults. Forty percent of girls age 14 to 17 report knowing someone their age who has been hit or beaten by a boyfriend, and approximately one in five female high school students reports being physically and/or sexually abused by a dating partner. Dianne Feinstein

No woman has to be a victim of physical abuse. Women have to feel like they are not alone. Salma Hayek

Violence against women is an appalling human rights violation. But it is not inevitable. We can put a stop to this. Nicole Kidman

The schools play an important role when it comes down to protecting children against violence.Violence is one of the principal reasons why children don’t go to school. It’s also one of the causes of the alarming school dropout rates. Shakira

