Freaks Out Original Soundtrack: uscita e tracklist

Freaks Out Original Soundtrack: uscita

Da venerdì 29 ottobre è disponibile Freaks Out Original Soundtrack, su licenza Carosello Records, e dal 12 novembre sarà possibile acquistare anche il doppio vinile. La colonna sonora del film di Gabriele Mainetti è stata pensata e realizzata come elemento fondamentale all’interno del racconto della pellicola. “Tanti discorsi sulla musica sono stati fatti prima dell’arrivo delle immagini, ad esempio durante lo sviluppo della sceneggiatura e la lavorazione del film. Già mentre Gabriele era sul set ci confrontavamo cercando di trovare il suono giusto per raccontare i protagonisti del film. Tuttavia per trovare la chiave giusta, le sonorità e i temi adatti c’è voluto comunque del tempo, un confronto e un lungo lavoro a quattro mani, frutto di ricerca e tante prove. Abbiamo cercato di delineare ogni personaggio, attraverso un elemento timbrico e uno strumento musicale differente, così da poterlo distinguere, laddove possibile, con un tema che lo rappresentasse pienamente”, ha dichiarato Michele Braga.

Freaks Out Original Soundtrack: tracklist

Ecco la tracklist della colonna sonora in formato digitale:

1. ISRAEL

2. CENCIO

3. MARIO

4. FULVIO

5. LA RAGAZZA ELETTRICA

6. MEIN HERR

7. FREAKS OUT

8. SPECIALE A FA’ CHE?

9. AMERICA

10. RASTRELLAMENTO

11. FUGA DAL CAMION

12. MATILDE ESCE DAL GRUPPO

13. ISOLA TIBERINA

14. NELL’HAREM DEL ZIRKUS BERLIN

15. A CASA DEI DIAVOLI

16. SALA TORTURE

17. GIOCAMO A FA’ LA GUERA?

18. FRANZ, L’ETERE E IL FUTURO

19. MATILDE AL ZIRKUS BERLIN

20. I MIEI FANTASTICI 4

21. BENVENUTI AL ZIRKUS BERLIN

22. NEL FORNO

23. UNO SPARO NEL CIELO

24. SALVIAMO ISRAEL

25. CACIOTTE E SALSICCE

26. SUL CAMPO DI BATTAGLIA

27. LUMINESCENZA

28. GAME OVER

29. AMERICA – TITOLI DI CODA

30. MEIN HERR – TITOLI DI CODA / LA RAGAZZA ELETTRICA – TITOLI DI CODA

Il film ha vinto anche il premio Soundtrack Stars Award 2021 alla Mostra del Cinema di Venezia.

Freaks Out: tracklist

Ecco la trama ufficiale di Freaks Out: