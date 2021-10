Tutto è pronto per il ritorno di Gardaland Magic Halloween: per il 2021, il parco divertimenti di Verona, si prepara ad accoglierci con nuove decorazioni ed originali spettacoli. Dopo tanti mesi di restrizioni e l’annullamento di una miriade di eventi in tutta Italia a causa del Covid, finalmente si torna a festeggiare Halloween a Gardaland. Ma come regolarsi in base alle inevitabili regole che, nonostante la fine dell’allarme, regolano ancora la partecipazione agli eventi? Ecco tutto quello che devi sapere su Gardaland Magic Halloween 2021.

Leggi anche: Gardaland: prezzi, attrazioni e orari

Gardaland Magic Halloween 2021: l’evento più pauroso dell’anno

Halloween si avvicina e sia i grandi che i piccoli sono pronti ad assumere sembianze mostruose per celebrare la notte più terrificante dell’anno! In giro per l’Italia già fervono i preparativi di ogni tipo, tra travestimenti mostruose e party a tema. Come da tradizione, anche Gardaland per l’occasione si vestirà a festa: l’intero parco divertimenti verrà trasformato e invaso da zucche giganti, ragni e ragnatele, spettri, fantasmi e stregoni. Ovviamente, per tutta la durata dell’evento i visitatori sono invitati a scatenare la propria fantasia mascherandosi nel modo più orripilante possibile, quindi largo a trucchi dark e a travestimenti da paura!

Gardaland Magic Halloween 2021: come partecipare

Iniziamo col dire che, come si legge sul sito ufficiale del parco, in osservanza al nuovo decreto governativo é obbligatorio, per tutti gli over 12, accedere al Parco con il Green Pass o presentando un certificato di avvenuta vaccinazione o un tampone negativo. La documentazione dovrà essere accompagnata da un documento d’identità valido. A causa del numero chiuso, è anche obbligatorio prenotare in anticipo la visita, scaricando la APP per code virtuali e osservando le semplici norme di sicurezza.

A Gardaland i festeggiamenti di Halloween sono cominciati con largo anticipo: durante tutti i weekend di Ottobre (dall’8 Ottobre all’1 Novembre) il parco divertimenti assume sembianze spettrali tanto che dietro ogni angolo è possibile scovare mostri, scheletri, vampiri, zombie e fantasmi. Oltre all’ambientazione terrificante, Gardaland Magic Halloween prevede, ovviamente, spettacoli e percorsi a tema che faranno rabbrividire chiunque.

Il programma

Ad accogliere gli ospiti lo show “Welcome to Friday Scary Night” anche se non mancheranno, come prevedibile, presenze inquietanti in ogni dove. Farà parte del programma anche il nuovo show “Gotika“. Si tratta di uno spettacolo dark con la presenza dell’illusionista Alberto Giorgi. Oltre gli spettacoli di maggiore successo con i quali Gardaland ci ha abituato negli ultimi anni, l’edizione che ha appena avuto inizio si arricchirà di: “Welcome, it’s Halloween”, “El dia de lo Muertos”, ispirato alla tradizione messicana e il “The devil’s marionettisti” itinerante. Ecco il programma e gli orari:

Weekend di Halloween

Tutti i sabati e le domeniche di ottobre fino all’1 novembre dalle 10 alle 19. Il 31 ottobre apertura prolungata fino alle 22.00.

Venerdì da Paura

Venerdì 8, 15, 22 e 29 ottobre, dalle 17 alle 22, con tante attività extra.

Gardaland Magic Halloween 2021: biglietti

L’edizione 2021 di Gardaland Magic Halloween è ricchissima di spettacoli ed eventi interattivi adatti ai visitatori di ogni età. È possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale del parco divertimenti. In quanto ai prezzi:

biglietto Gardaland Park per un giorno: 40,00 euro

biglietto Gardaland Park 2 ingressi consecutivi: 52,00 euro

biglietto per Venerdì da Paura: 20,00

Leggi anche: