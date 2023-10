Frasi per Halloween: le migliori 2023

LE MIGLIORI FRASI HALLOWEEN

Siete pronti ad affrontare la notte più spaventosa dell’anno? Tra maschere terrificanti, abbuffate di dolcetti, film horror e scherzi che fanno rabbrividire certamente non sarà difficile divertirsi il 31 ottobre . Per migliorare la serata, però potreste aver bisogno di qualche frase di Halloween, perfetta per portare a termine uno scherzo, per rallegrare una festa o per terrorizzare qualche vostro amico non proprio cuor di leone. Un messaggio nel cuore della notte? Un bigliettino non firmato? Una chat inquietante? La notte delle streghe si avvicina, quindi, se non avete le idee chiare, vi manca l’ispirazione e non trovate la frase o la citazione giusta, ecco che vi proponiamo le frasi migliori per Halloween, paurose ma anche divertenti, per avere sempre qualcosa di originale da dire!

FRASI PER HALLOWEEN PAUROSE

Partiamo dalle frasi più terrificanti. Noi abbiamo raccolto molte citazioni paurose, adatte per shockare i malcapitati e fargli trascorrere una degna notte di Halloween! Provare per credere ragazzi, qui non si scherza mica.

Ecco quindi le Frasi per Halloween: le più paurose… fatene buon uso!

FRASI HALLOWEEN DIVERTENTI

Non c’è solo la paura a farla da padrona nella notter più stregata dell’anno. Facciamo anche spazio al divertimento sano e spiritoso. Volete stupire i vostri amici? Bene, nella raccolta che proponiamo, abbiamo incluso le frasi più originali per Halloween. Vi garantiamo che l’effetto è assicurato!

FRASI SU HALLOWEEN ORIGINALI

Qui, invece, abbiamo raccolto un po’ di frasi per tutti i gusti.

Ad Halloween è l’unico giorno dove ti puoi permettere di essere veramente te stesso. W i MOSTRI!!!

Streghe, fantasmi e vampiri terranno svegli persino i ghiri. Forza corri a prender il travestimento che ti aspetta un gran divertimento: dolci e caramelle e tante marachelle!

Halloween è una notte di terrore che risveglia ogni vampiro, una notte di rumore da far togliere il respiro.

FRASI SULLE STREGHE

La notte di Halloween volete colpire dritto al cuore e fare accapponare la pelle ai vostri amici o parenti? Ecco allora alcune frasi o filastrocche sulle streghe, che compaiono in questa notte buia e tenebrosa. Non ci credete? Beh, allora guardatevi le spalle!!!

“Chi è da lontano che cammina col cestino? Una strega, un nano o un assassino?”

“Un fantasma spaventoso sotto un albero frondoso, una strega nera e brutta canta ride e trema tutta!”

Tremate, tremate, le streghe son tornate! Cantan, ridono, sghignazzano, e intorno ad un baobab ti fan baubao!!!

La vigilia d’Ognissanti han paura tutti quanti: è la notte delle streghe!

FRASI SULLA ZUCCA

Il simbolo della notte di Halloween è proprio la zucca e vogliamo renderle omaggio con qualche citazione, adatta a questa festa:

Una zucca fluorescente,

ride e scherza allegramente,

un fantasma bianco e spaventoso

danza sotto un albero frondoso,

cade sotto un camino e puf!

Nero e fumoso diventò.

Uno scheletro sgarbato

chiede dolci a tutto fiato,

dicendo: “ah! ah! ah!”

Prende dolci a quantità.

La lucina è nella zucca,

sempre accesa e proprio buffa,

nella notte della paura

c’è una strega tutta scura;

salta fuori anche il vampiro

che ti toglie pure il respiro,

ma non voltarti arriva il fantasma

ad Halloween è tutto un marasma!

C’è la zucca illuminata

con la faccia incavolata

Sul balcone un gatto nero

sarà finto oppure vero?

Infine, occupiamoci anche dei più piccoli. Se avete un fratellino o un cuginetto più piccolo e volete fargli vivere la magia della notte di Halloween ma senza incutergli paura, ecco le frasi più adatte. In fondo, diciamocelo, la festa di Halloween ci fa ritornare un po’ tutti bambini…E allora sotto con le filastrocche, per far vivere una notte delle streghe spaventosamente divertente:

Dolcetto o Scherzetto

C’è un fantasma sopra il tetto.

Tanti bimbi golosoni

a bussar tutti i portoni.

Alle porte streghe belle

che pretendon caramelle.

Uno scheletro col cappello

Un vampiro col mantello.

Maschere nere giù per la strada

Streghe eleganti con scarpe di Prada.

Mele candite in un sacchetto

Zampe di ragno come scherzetto.

Zucca fritta per contorno

Arrosto di corvo cotto nel forno.

Un fantasma che mette paura

Strani rumori nella notte scura.

Una casa fatiscente e stregata

Una tomba abbandonata.

Un gatto nero che sa parlare

Piccoli mostri che posson volare.

Nella notte di Halloween

Notte buia notte scura

ora devi aver paura!

Notte buia di spavento

fuori soffia forte il vento!

Sulle ali di un pipistrello

io ti succhierò il cervello…

Coi denti di barracuda

mangerò la tua carne cruda,

con le spire di un pitone,

io ti mangio in un sol boccone.

Voi non sapete che

C’è un fantasmino che gioca con me.

Nessuno lo sa, nessuno lo vede

Per giocare con lui bisogna aver fede.

Non è cattivo, non fa paura

Quando mamma non c’è è lui che mi cura.

Ci divertiamo un sacco da soli io e lui

Nascondendoci insieme negli angoli bui.

Scherziamo, ridiamo, di tutto parliamo

Passeggiando vicini mano nella mano.

E quando la sera mi infilo nel letto

Il fantasmino gentile mi canta un mottetto.

Il fantasmino non so se sia vero.

Forse è soltanto immaginario.

Ma avere un amico che ti sta sempre a sentire

É la cosa più bella che mi potesse accadere

Bimbetto vuoi dolcetto

o scherzetto?

Ce n’è in quantità

per la tua felicità!

