Oggi, 15 maggio, si celebra la Giornata internazionale della famiglia 2021: istituita nel 1993, la ricorrenza offre l’opportunità per porre l’attenzione sulle famiglie di tutto il mondo, punta a favorire una maggiore consapevolezza riguardante i problemi relativi alle stesse e vuole aumentare la conoscenza circa i processi di diversa natura che le interessano, da quelli demografici a quelli economici. In occasione dell’International family day abbiamo pensato di racchiudere alcune tra le più belle e brevi frasi sulla famiglia, da condividere con i vostri cari, da utilizzare sui social o semplicemente da leggere per una riflessione personale.

Frasi belle sulla famiglia brevi

Il calore della famiglia è ineguagliabile, e le frasi che seguono, alcune divertenti, altre commoventi, puntano a metterlo in evidenza. Del resto oggi è il giorno giusto per farlo. E se non dedichiamo abbastanza tempo a mamme, papà, fratelli, sorelle, nonni, fermiamoci un istante e recuperiamo. Nel frattempo, però, leggiamo queste belle frasi, e magari dedichiamole ai nostri parenti.

Esci di casa per cercare fortuna e, quando la ottieni, torna a casa e condividila con la tua famiglia. (Anita Baker)

Una famiglia felice non è che un paradiso precedente. (George Bernard Shaw)

La famiglia non è una cosa importante, è tutto. (Michael J. Fox)

In ogni modo immaginabile, la famiglia è legata al nostro passato, ponte verso il nostro futuro. (Alex Haley)

Non importava quanto fosse grande la nostra casa; importava che ci fosse amore. (Peter Buffett)

Famiglia significa che nessuno viene lasciato indietro o dimenticato. (David Ogden Stiers)

Essere una famiglia significa far parte di qualcosa di veramente meraviglioso. Significa che amerai e sarai amato per il resto della tua vita. (Lisa Weed)

Quando tutto va a rotoli, le persone che ti stanno accanto senza batter ciglio, sono la tua famiglia. (Jim Butcher)

Nella vita familiare, l’amore è l’olio che allenta l’attrito, il cemento che si lega più strettamente e la musica che porta armonia. (Friedrich Nietzsche)

La famiglia è uno dei capolavori della natura. (George Santayana)

Le famiglie sono la bussola che ci guida. Sono l’ispirazione per raggiungere grandi altezze e il nostro conforto quando occasionalmente vacilliamo. (Brad Henry)

Non scegli la tua famiglia. Sono il dono di Dio per te, come lo sei per loro. (Desmond Tutu)

Il dono più grande della vita familiare è conoscere intimamente persone a cui potresti non presentarti nemmeno, se la vita non lo facesse per te. (Kendall Hailey)

Se la famiglia fosse una barca, sarebbe una canoa che non fa progressi a meno che tutti non remino. (Letty Cottin Pogrebin)

Rallegrati con la tua famiglia nel meraviglioso paese della vita. (Albert Einstein)

Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia. (Madre Teresa)

La mia famiglia è la mia vita, e tutto il resto è secondo per quanto riguarda ciò che è importante per me.

