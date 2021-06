Gossip Girl Reboot: tutte le news

Finalmente ci siamo, per gli amanti di Gossip Girl ci sono ottime notizie all’orizzonte; tra meno di un mese potremo vedere il reboot e, da poche ore, circola in rete anche il trailer. L’opinione pubblica è ovviamente divisa tra coloro che attendono con ansia questo rebbot e chi, invece, ci ha rinunciato a priori perché deluso dall’assenza di tutti gli attori principali della serie che ha avuto un enorme successo. Ma a noi le novità piacciono e quindi attendiamo con ansia di vedere il reboot, ma nel frattempo vediamo il trailer.

Leggi anche: Come finisce Gossip Girl: ultimo episodio e finale

Gossip Girl Reboot: il trailer

Nel filmato di due minuti una carrellata sulla nuova elite di Manhattan con focus sulla loro vita extra luxury con Gossip Girl che dopo otto anni fuori dal giro torna in versione 3.0 ovvero sotto forma di uno spietato account Instagram con sempre lo stesso obiettivo: svelare i segreti degli adolescenti privilegiati dell’alta borghesia di Manhattan. Ecco il cast: Eli Brown, Emily Alyn Lind, Zion Moreno, Savannah Smith, Jordan Alexander, Evan Mock, Tavi Gevinson e Thomas Doherty.

Gossip Girl Reboot: data di uscita

Save the date! Giorno 8 luglio potremo finalmente vivere le emozioni, le storie, le gioie e i dolori dei nuovi protagonisti della elite di Manhattan a cui, sicuramente, ci affezioneremo; la serie sarà disponibile in streaming su HBO Max. Tante novità, quindi, per noi amanti delle serie tv; va sottolineato un cast nuovo, inclusivo e con attori non solo di pelle chiara. Ah, probabilmente assisteremo anche ad una relazione tra ragazzi dello stesso sesso!

Non perderti: