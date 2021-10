Halloween: addobbare la propria casa

Mancano pochissimi giorni alla festa più attesa dell’anno. La notte del 31 Ottobre è arrivata, avete pensato al costume e lo avete già comprato, ma avete addobbato la casa? Addobbare la propria abitazione è una tradizione molto usata soprattutto in America. Anche in Italia, molte persone, comprano accessori e decorazioni o li fanno in casa per risparmiare e li espongono nella loro casa e anche fuori sulle porte. Gli addobbi ti fanno entrare ancora di più nell’atmosfera vera e propria della festa e rendono la casa più stilosa, più bella, simpatica e perché no, anche più paurosa.

Halloween, come addobbare la propria casa: le decorazioni

Ma come possiamo rendere la nostra casa bella, paurosa, terrificante? Quali sono gli addobbi migliori da comprare ed utilizzare? Non perdiamo tempo e andiamo subito a vederli insieme. Ecco a voi l’elenco.

La porta di casa con gli occhi;

La casa delle streghe;

Fantasmi sospesi;

Pipistrelli svolazzanti;

Ghirlanda nera di teschi;

Specchio spettrale;

Specchio delle tenebre;

Ragnatele.

Halloween: dove comprare gli addobbi per la propria casa

Vi abbiamo elencato, secondo noi, gli addobbi migliori per le vostre abitazioni; adesso vi consigliamo negozi fisici e siti online dove poterli acquistare. Sono veramente tantissimi i negozi in cui trovarli: tutti i negozi appositi per la casa e i negozi specifici per le feste hanno una quantità illimitata di decorazioni, dalla più semplice a quella più paurosa ed elaborata. Anche su diversi siti online come Amazon, Ebay, Aliexpress troviamo numerose decorazioni uniche, originali e d’effetto. Noi abbiamo già addobbato le nostre case e voi lo avete fatto? Lo farete?