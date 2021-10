Halloween: i film della serie da vedere

Il 31 ottobre andremo a celebrare e festeggiare un altro Halloween. Prima di tutto, vi va di scoprirne le origini? La sua storia e le sue origini sono europee, precisamente celtiche, molto lontane dalla tradizione e dalla visione che abbiamo noi oggi della festa, poiché l’horror, il macabro e le maschere sono subentrati dopo. Erroneamente, infatti, si pensa che le origini di tale ricorrenza vadano ricercate in America, ma non è così; da quando l’America ha iniziato a festeggiarla ne ha aumentato l’aspetto commerciale e ne ha fatto una festa diversa, perdendone di vista, a volte, la sacralità. Ora, però, cambiamo del tutto argomento, andiamo a scoprire quali sono i film della serie e la trama.

Halloween: l’elenco dei film della serie da guardare

Halloween non è sono una festa, non è solo abbellire le proprie abitazioni con zucche e luci colorate e andare in giro indossando delle maschere e bussare alla porta a chiedere “giochetto o scherzetto“. Halloween è anche una saga di film horror di successo che ha come protagonista l’assassino Michael Myers. Pensate che il primo film della saga, Halloween la notte delle streghe, è considerato una delle più importanti pellicole del genere horror, risale al 1978 con la regia di John Carpenter. Andiamo a vedere meglio, da vicino, tutti i film della saga uno per uno:

Halloween – La notte delle streghe (1978) Halloween II – Il signore della morte (1981) Halloween III – Il signore della notte (1982) Halloween 4 – Il ritorno di Michael Myers (1988) Halloween 5 – La vendetta di Michael Myers (1989) Halloween 6 – La maledizione di Michael Myers (1995) Halloween – 20 anni dopo (1998) Halloween – La resurrezione (2002) Halloween – The Beginning (2007) Halloween II (2009) Halloween (2018)

E ora andiamo a scoprire, una per una, la trama dei film.

Halloween: la trama dei film

In vista del prossimo halloween da vivere, siamo qui per raccontarvi la trama dei film che vi abbiamo elencato, nulla vi vieta di fare una bella maratona ed entrare nel mood horror di halloween. Iniziamo:

Halloween – La notte delle streghe: nel primo film della saga assistiamo all’inizio della storia di Michael Myers quando, a soli 6 anni e senza alcun apparente motivo, uccide la sorella maggiore Judith. nella notte di Halloween, Halloween II – Il signore della morte: Sconvolta e terrorizzata, Laurie Strode viene ricoverata in ospedale mentre il dottor Loomis e lo sceriffo cercano di catturare Michael, che non è morto, tutt’altro, Myers la insegue in ospedale; Halloween III – Il signore della notte: La trama racconta infatti del dottor Daniel Challis (Tom Atkins), alle prese con un serie idi omicidi che ruotano attorno alla Silver Shamrock, una misteriosa multinazionale che produce le maschere più in voga per Halloween; Halloween 4 – Il ritorno di Michael Myers: esattamente dieci anni dopo la sua prima strage, torna a Haddonfield in cerca della nipotina Jaime, che vuole eliminare; Halloween 5 – La vendetta di Michael Myers: Nel giorno di Halloween, un anno dopo gli eventi del film precedente, Michael riacquista improvvisamente le forze, massacra l’uomo che l’ha salvato e parte in cerca della nipotina Jaime, ora undicenne, per ucciderla; Halloween 6 – La maledizione di Michael Myers: Accanto a Michael Myers, già spaventoso di suo, adesso ci sono gli adepti di una setta, il Culto della Spina, al quale apparteneva l’uomo che sei anni prima aveva fatto scappare Michael; Halloween – 20 anni dopo: Laurie Strode, la cui famiglia era morta in un incidente, era stata anch’ella uccisa da un incidente, almeno stando alle informazioni diffuse da Loomis e dalla polizia per tenerla al sicuro da Michael Myers; Halloween – La resurrezione: Michael Myers viene resuscitato per tornare a dare la caccia a Laurie e perseguitare il cast di un reality show girato nella sua vecchia casa di Haddonfield; Halloween – The Beginning: il remake dell’originale del 1978 inserisce anche diversi elementi che ne raccontano il prequel: Michael Myers, bambino, inizia a uccidere piccoli animali per poi compiere l’omicidio che lo fa rinchiudere; Halloween II: Il film racconta la scoperta di Laurie della sua vera identità e continua a raccontarci il percorso di Michael verso la follia; Halloween: Michael è rimasto in prigione per 40 anni dopo i delitti del 1978 e Laurie è andata avanti con la sua vita. A risvegliare la follia omicida di Myers è una troupe che gira uno special sui delitti di Halloween.

