House of the Dragon: cosa sapere sul prequel del Trono di Spade

Amanti de Il Trono di Spade, state ancora pensando all’ultima stagione di una delle serie più avvincenti degli ultimi tempi? Il pubblico ha reagito in modo diverso, c’è chi ha apprezzato la conclusione e chi invece è rimasto molto deluso. Ma l’ultima stagione è ormai un lontano ricordo, è tempo di guardare avanti… o meglio, indietro, molto indietro perché oggi vi volgiamo parlare del prequel House of Dragon. Si tratta di un film, di un libro o altro che racconta una storia che precede quella di un’opera dello stesso tipo già in circolazione.

House of the Dragon: il ritorno a Westeros

Basata sul romanzo di George R.R. Martin “Fire and Blood” e ambientata 300 anni prima degli eventi della serie madre, House of the Dragon racconterà la storia di Casa Targaryen. Le riprese sono iniziate nel 2019; la storia racconterà le vicende degli antenati di Daenerys Targaryen. HBO ha promesso che la serie sarà un altro progetto grande e complicato, un po’ come il Game of Thrones originale e noi non possiamo far altro che sperare in un finale un po’ meno deludente.

House of the Dragon: le prime foto dal set

HBO ha condiviso le primissime immagini dal set. Ci sono capigliature inconfondibilmente Targaryen ed espressioni altrettanto inconfondibilmente “da intrigo” super complicato. Queste immagini hanno mandato in visibilio un intero pubblico, a livello internazionale, che ora non aspetta altro che poter vedere il prequel, capire da cosa nasce l’intricata storia de Il Trono di Spade e tutti i segreti della casata dei Targaryen.

