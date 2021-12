In cerca di idee regalo per studenti universitari? Sei nel posto giusto. Ora che Natale è alle porte e tutti abbiamo un fratello/sorella/amico/amica/cugino/cugina che studiano all’università, possono tornati utili degli spunti per i regali di Natale da fare a chi studia.

Leggi: Cosa Regalare a Natale ai vostri amici: 6 suggerimenti

Idee regalo per studenti universitari

Cosa regalare ad uno studente universitario a Natale? Di seguito ti forniamo una serie di idee per regali pratici, divertenti e convenienti con i quali far sapere al tuo studente universitario preferito che pensi a lui. Tra oggetti indispensabili per l’università e regali per studenti fuori sede, dai regali tecnologici per studenti ai gadget per studenti universitari, prendi ispirazione.

Cuffie con cancellazione del rumore. Sono super utili per chi necessita si isolarsi dal mondo, specie quando deve studiare in luoghi rumorosi, come una caffetteria, i mezzi pubblici o anche solo casa, magari durante le feste. Caffettiera. La caffeina è una risorsa per chi passa lunghe notti sui libri. Quale regalo migliore di una bella caffettiera, magari di quelle elettriche che si possono impostare per avere il caffè pronto al mattino? Bollitore elettrico. Sulla stessa scia della precedente, il bollitore elettrico è utilissimo per scaldare l’acqua in pochissimo tempo e poter preparare, così, tisane, tè e infusi. Gli stessi che accompagnano, invece, i pomeriggi di full immersion sui libri. Pouf portaoggetti. Unisce l’utile al dilettevole. E’ sia un vano portaoggetti, sia un posto dove far riposare i piedi o dove accogliere gli ospiti. Borraccia. Semplice ma utile e amica dell’ambiente. Tutti beviamo, per cui è anche uno di quei regali con i quali si può andare sul sicuro. Cavo di ricarica. Un cavo di alimentazione extra lungo può tornare utile. Il numero di prese vicino alla scrivania, alla sedia o al letto di uno studente può essere limitato: avere un cavo lungo significa poter ricaricare i propri dispositivi pur mantenendoli a portata di mano. Zaino. Lo zaino perfetto per l’università deve contenere libri di testo, un laptop e extra occasionali come i vestiti per la palestra, ad esempio. Scegline uno che sia anche bello e con un bel design ed avrai fatto bingo. Planner. E’ l’alleato perfetto per chi studia all’università ed è pieno di impegni. Aiuta a tenere traccia di lezioni, esami, appuntamenti e scadenze Lampada da scrivania. Opta per una lampada a LED con porta USB e, magari, con supporto di ricarica wireless. Ce ne sono alcune che prevedono un timer di spegnimento automatico. Studiare con una lampada di questo tipo sarà molto più piacevole. Altoparlante Bluetooth. E’ il miglior compagno dello studio. Fornisce una colonna sonora per la lettura o una compagnia quando si è soli. In commercio ne esistono centinaia di diverso colore e con diverse caratteristiche.

Speriamo che queste idee facciano per te. In ogni caso costituiscono uno spunto utile per regali futuri, magari di compleanno.

Leggi anche: