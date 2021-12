Natale 2021 è alle porte e, se siete in cerca di idee regalo, puntate assolutamente sui giochi da tavolo. Di giochi da tavolo che fanno ridere ce ne sono a bizzeffe: giocarci tutti insieme a Natale è uno dei passatempi preferiti da bambini, adolescenti e famiglie in genere. Già, ma quale scegliere di regalare ad amici e parenti? Di seguito vi forniamo alcune idee per andare a colpo sicuro.

Giochi da tavolo: i migliori da regalare a Natale

Siete pronti a sedervi al tavolo e trascorrere il tempo giocando ai giochi da tavolo? Oggi vogliamo darvi 10 idee divertenti per i vostri regali di Natale. I giochi da tavolo riuniscono, mettono tanta allegria e rendono il Natale ancora più magico. Se avete degli amici o parenti amanti di questi giochi siete capitati nel posto giusto, rimanete con noi e prendete appunti: stiamo per darvi alcuni utili consigli su quali poter regalare per Natale.

Leggi anche: Giochi di ruolo da tavolo e in scatola: classifica 2019

Giochi da tavolo da regalare a Natale: 10 idee divertenti

Non avete idee su cosa regalare per Natale ai vostri amici? Ecco 10 idee divertenti:

Star Wars, Assalto Imperiale: si basa sui due antagonisti principali: l’Impero, che viene giocato da un unico giocatore e i Ribelli, che comprendono diversi eroi, divisi fra i restanti giocatori; Pandemia: l’avversario è il gioco stesso, e i partecipanti devono unire le forze per vincere la partita; Bang: Ad ogni turno il giocatore pescherà alcune carte e farà le proprie mosse, sia per difendersi che per armarsi e attaccare gli avversari; Concept: si gioca in gruppi di giocatori, un gruppo di giocatori dovrà far indovinare una parola, un concetto o una frase(pescata da una carta) ad un altro gruppo; Cranium: L’obiettivo del gioco è avanzare in un tabellone, svolgendo delle sfide richieste dal gioco, domande di cultura generale, sculture col pongo, disegni ad occhi chiusi, sfide di disegno, sfide di mimi, o mimi “utilizzando un compagno come marionetta”. Taboo: Si gioca a squadre: l’obiettivo del gioco è fare indovinare ai propri compagni una parola in un tempo deciso dalla clessidra, ma senza pronunciare determinate altre parole. Monopoly: E’ un gioco senza tempo, tutti ci abbiamo giocato da bambini. Il suo scopo è quello di diventare monopolista e mandare in bancarotta tutti gli altri giocatori tramite acquisto di terreni, stazioni o società, costruzione di case ed alberghi e tanti imprevisti. Risiko. Perfetto per chi ama i giochi di società che puntano tutto sulla strategia. E’ un cult che farebbe piacere ricevere a chiunque. Cluedo. Se sei un aspirante detective è il gioco che fa per te. Lo scopo? Individuare per primo chi è l’autore dell’efferato omicidio avvenuto, in quale stanza e con quale arma. Trivial pursuit. E’ il migliore gioco da regalare a chi ama i quiz. Comprende 2400 domande suddivise in 6 categorie: Intrattenimento, Geografia, Arte e Letteratura, Storia, Scienza e Natura, Sport e Tempo Libero.

Giochi da tavolo per Natale: dove acquistarli

Chi ha tempo non perda tempo. Il Natale sta per arrivare e avete ancora tempo per scegliere de acquistare i vostri regali. Ma, se avete deciso di optare su divertenti giochi da tavolo, non dovete fare altro che fare un giro nei negozi di giocattoli e perdervi tra le meravigliose scatole che li contengono. Oppure, fare un giretto sul web tra outlet online e e-commerce ricchi di proposte.

Non perderti: