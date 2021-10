Il costume perfetto per Halloween: It fai da te

La festa di Halloween si sta avvicinando e noi non abbiamo ancora provveduto a cercare il costume perfetto. Qualche idea? Abbiamo pensato che il costume di It possa essere perfetto per l’occasione, in particolar modo per lo spavento e la paura che la vista del pagliaccio provoca in chi lo guarda. Per il costume di Halloween, possiamo prendere come esempio il clown del film “It” uscito nel 2017 che ha spaventato generazioni e generazioni con il suo:”Lo vuoi un palloncino?”; questa nuova versione è ancora più spaventosa e oggi vogliamo darvi tutti i nostri consigli su come creare da voi il vostro costume di It.

Leggi anche: Origini della zucca di Halloween: storia e tradizioni

Halloween fai da te: il costume di It

L’attore che interpreta il pagliaccio It è di una bellezza disarmante, eppure con il trucco giusto, gli abiti, la parrucca e il gesso in volto è irriconoscibile. Tutto questo per dirvi, oltre che le maschere, i colori sul viso e l’abbigliamento possano cambiare radicalmente l’aspetto di una persona, che potete creare da voi il costume di It, spendendo poco e divertendovi anche. Innanzitutto vi servono una parrucca rossa e il naso da pagliaccio; in un secondo momento dovrete comprare del colore bianco, lavabile, per potervi colorare il volto, il colore rosso per le labbra e il nero per gli occhi. Poi dovrete reperire una stoffa dai colori sgargianti, gli stessi indossati da It, It indossa una giacca viola, azzurra e nera e una tuta larga sullo sfondo gialla e dai bottoni arancioni; non dimenticate di comprare le scarpe da pagliaccio, quelle con la punta larga e tondeggiante che sembrano contenere un piede dalle dita giganti. Per dargli la forma della vostra misura, munitevi di ago e filo per allargare o stringere, secondo le vostre esigenze; il vestito è pronto.

Halloween e il costume di It fai da te: dove comprare l’occorrente

Per finire, siamo qui per darvi tutte le indicazioni utili su dove poter trovare tutto lo stretto necessario per creare il vostro costume. Se volete spendere poco potete iniziare a cercare tutti gli accessori che vi servono on line, troverete di tutto e di più. Se, invece, avete la possibilità di andare a fare un giro tra le bancarelle del mercato delle pulci potrete sicuramente trovare delle stoffe da unire e cucire per creare il vostro costume da It. Ah, non dimenticate di comprare tanti palloncini, vi serviranno per andare tra le strade a spaventare la gente!

Non perderti: