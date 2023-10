I 5 COSTUMI DI HALLOWEEN FAI DA TE PIÙ ORIGINALI

Halloween è arrivato e non avete idea di quali costumi indossare o come fare un bel trucco spaventoso? Avete intenzione di spendere poco e volete dilettarvi nel fai da te, preparando un bel costume da indossare ad una festa di Halloween o ad un evento a cui parteciperete?

Siete stanchi dei soliti costumi da vampiro, strega o fantasma? Volete invece stupire tutti con un costume di Halloween originale? Se avete risposto “sì” ad una di queste domande allora questo è il post che fa per voi!

Ecco i 5 costumi di Halloween fai da te più originali: spiegheremo come crearli e ovviamente come realizzare un trucco da brivido per una notte delle streghe davvero horror…

COSTUMI HALLOWEEN 2023 FAI DA TE: 1. BARBIE ASSASSINA

La Barbie è stata (e lo è ancora) la bambola preferita da migliaia di bambine, ma togliendo qualche fiocchetto rosa ed eliminando l’espressione sorridente e rassicurante potrebbe diventare un costume di Halloween perfetto e originale.

Come possiamo realizzare questa maschera di Halloween?

Ecco quello che ci occorre per il costume di Barbie assassina!

Come realizzare il costume:

un vestitino vecchio

calze a rete colorate

scarpette o tacchi a spillo

accessori colorati (orecchini, collane, bracciali, cerchietto ecc…)

coltello finto

smalto rosso o vernice rossa

parrucca bionda

Prendete un vestitino vecchio colorato, magari rosa (così è ancora più inquientante), o del colore che preferite (fucsia, azzurro, arancione), l’importante è che ricordi quelli di una Barbie. Strappatelo in qualche punto (non esagerate) e schizzateci sopra un po’ di smalto rosso, o meglio ancora vernice rossa.

Utilizzate delle calze a rete di un colore simile al vestito oppure nere, l’importante è che anche queste siano strappate in alcuni punti e sporcate con un po’ di vernice. Per quanto riguarda le scarpe, se sono vecchie potete tingerle con qualche macchia di rosso.

Infine, utilizzate accessori abbinati: orecchini, bracciali, una bella collana, anelli o una bella coroncina da mettere in testa. Non dimenticate poi la parrucca bionda e il coltello sporco di vernice: sono fondamentali!

Come realizzare il trucco

Il trucco deve essere realizzato in modo da ricordare il viso di Barbie, ma nello stesso tempo inquietante e dall’espressione crudele (dato che è in veste assassina). Dunque, potete utilizzare innanzitutto le lentine colorate blu e le ciglia finte, e truccare gli occhi in modo pesante, allungandoli verso l’alto con un tratto di matita e utilizzando l’ombretto nero sfumato con i colori del vestito.

Disegnate qualche cicatrice sulle guance, mettete un rossetto dal colore intenso ed il gioco è fatto!

HALLOWEEN 2023, VESTITI ORIGINALI FAI DA TE: 2. GATTO NERO

Riguardo ai costumi di Halloween si pensa subito alle streghe, ma viene tralasciato spesso il loro fidato compagno: il gatto nero!

Se questa idea vi stuzzica, ecco come fare:

Per il costume

Indossate un pantalone e una maglia neri, una tuta nera aderente o un leggings e un body. Potete realizzare la coda con della lana intrecciata ad un fil di ferro e attaccata ad una cintura nera, oppure potete acquistarla già pronta. La stessa cosa vale per le orecchie: potete realizzarle con un cerchietto nero e dei cartoncini ricoperti di stoffa o comprarle (durante il periodo di Halloween si trovano tantissimi accessori).

Le scarpe ovviamente nere, mentre per quanto riguarda le mani applicate unghie finte nere o di colore grigio. Per rendere il costume più inquietante, potete sbizzarrirvi con diversi accessori: denti finti, ragnatele, un topo tra le mani… insomma, date libero sfogo alla vostra fantasia!

Per il trucco

Il trucco di Halloween da gatto nero è semplicissimo: basta marcare bene gli occhi con una matita nera, disegnare il naso, il labbro superiore e i baffi.

Inoltre, se vi va potete indossare lenti a contatto gialle o rosse, che ricordano gli occhi dei gatti.

COSTUMI HALLOWEEN FAI DA TE PER ADULTI: 8. IL DOTTORE PAZZO

Un costume di Halloween ancora più semplice da realizzare è quello del dottore pazzo.

Per il costume

Basta farsi prestare un camice bianco e utilizzare mascherina, cuffietta e zoccoli da ospedale. Macchiate il camice con dello smalto o della vernice rossa, e acquistate strumenti da sala operatoria in un negozio di giocattoli.

Oppure potete utilizzare armi finte come coltelli, pugnali, martelli ecc…

Per il trucco

Riguardo al trucco, cercate di rendere il viso bianco con un fondotinta chiaro o con il cerone, e risaltate gli occhi con occhiaie marroni (sfumando una matita o un rossetto).

HALLOWEEN 2023, COSTUMI ORIGINALI: 4. INDIGENO CANNIBALE

Un’altra idea per Halloween è realizzare un costume da cannibale, magari un indigeno appartenente ad una tribù di cannibali.

Per il vestito

Basta una tuta marrone scuro o leggings e maglia dello stesso colore. Create un gonnellino di paglia con un elastico, e per quanto riguarda le scarpe utilizzatene un paio di tela marrone. Indossate collane lunghe di pietre colorate, orecchini a cerchio o a forma di osso, bracciali di legno.

Gli accessori sono importanti: un teschio da tenere in mano, un mantello che ricordi la pelle umana, ossa finte ecc…

Il trucco

In questo caso il trucco è fondamentale: dipingete il viso di giallo o di rosso, tracciando qualche disegno geometrico.

Marcate bene la linea degli occhi, annerite un po’ i denti con del rossetto marrone e dipingete le labbra di bianco, in modo da far risaltare i denti e il rosso della bocca.

COSTUMI HALLOWEEN ORIGINALI FAI DA TE: 5. SAMARA

Questo costume di Halloween sarà meno originale, ma sicuramente è semplice da realizzare. Chi non ha mai visto The Ring? Chi non ricorda la famosa frase “7 giorni…”?

Ecco allora come realizzare il costume di Samara, la famosa bambina di The Ring.

Per il costume

Occorre una parrucca nera, molto lunga, da stropicciare in modo da far sembrare i capelli bagnati e scompigliati (usate lacca, gel, cera ecc…).

Indossate un vestito lungo strappato, grigio, sporcatelo. Utilizzate del carbone e della polvere grugia per sporcare gambe e braccia, in modo che il corpo risulti sul grigio.

Per il trucco

Utilizzate un fondotinta molto chiaro e stendeteci sopra un ombretto grigio. Disegnate qualche ruga, le occhiaie, scurite i denti e… il gioco è fatto!

