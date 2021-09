Justin Bieber torna sulla scena con “Justin Bieber: Our World“, un film documentario che presenta il primo concerto, dopo una pausa di tre anni, svoltosi durante un’esibizione di Capodanno sul tetto del Beverly Hilton nel 2020. Il film è diretto da Michael D. Ratner, che è stato produttore esecutivo di molti dei precedenti documentari, serie e cortometraggi video di Justin Bieber e di Demi Lovato. “Justin Bieber: Our World”, prodotto da OBB Pictures, debutterà in anteprima mondiale su Amazon Prime Video l’8 ottobre in oltre 240 Paesi.

Justin Bieber: Our World, trama

Gli Amazon Studios hanno annunciato l’uscita di “Justin Bieber: Our World”, documentario sulla pop star diretto da Michael D. Ratner. Il trailer su Instagram presentava uno scatto di Justin che si avvicinava ai balconi a più livelli che trattengono la folla al Beverly Hilton e una breve clip audio di lui che cantava la canzone “All Around Me“, che ha debuttato nel 2020 come parte del suo album, Changes.

Il documentario approfondirà la vita del cantante e documenterà l’inizio del suo primo concerto completo dopo ben tre anni, trasmesso in streaming in tutto il mondo. Secondo Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios, il film è “un’istantanea cruda e senza precedenti di Justin e delle persone a lui più vicine durante un periodo cruciale della sua vita e della sua carriera“.

A proposito del documentario, Bieber ha dichiarato:

“Esibirmi dal vivo e connettermi con i miei fan attraverso la musica è profondamente significativo per me. Soprattutto nell’ultimo anno, essere in grado di fornire un servizio e condividere i miei doni per portare un po’ di felicità alle persone durante un periodo così triste e spaventoso ha significato il mondo per me. Questo film documenta un periodo intenso ed emozionante, preparandosi a un ritorno in scena durante questa stagione di vera incertezza. Riunire la mia squadra, superare gli ostacoli e offrire uno spettacolo speciale, circondato da amici e familiari; è tutto qui”.

