La musica che gira intorno con Fiorella Mannoia: date

Fiorella Mannoia sarà protagonista di due prime serate, rispettivamente venerdì 15 gennaio e venerdì 22 gennaio, su Rai 1 con “La musica che gira intorno“, una trasmissione che vuole celebrare la musica dal vivo. Il titolo di questo programma omaggia il famoso brano di Ivano Fossati che però non sarà presente all’interno dello show. Sarà un vero e proprio racconto costruito dalle canzoni e dalle storie interpretate dalla Mannoia e dagli ospiti presenti in studio, al Teatro 1 di Cinecittà World. Uno spettacolo puro con tanti ospiti, tanti duetti, alcune riflessioni, alcuni momenti di allegria, di sorriso: scopriamo tutti i dettagli!

La musica che gira intorno con Fiorella Mannoia: ospiti

Ecco chi sono gli ospiti della prima puntata: Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Luciano Ligabue.

La musica che gira intorno con Fiorella Mannoia: conferenza stampa

“Non mi sono trovata in difficoltà con nessuno, anche se ognuno ha la sua vocalità. Ovvio che se duetti con Giorgia ad un certo punto la devi far volare perché ha una vocalità a cui io non arrivo. Il duetto più simpatico è quello che farò con Giallini“, ha dichiarato la Mannoia nel corso della conferenza stampa che si è svolta su Zoom nella mattinata di giovedì 14 gennaio 2021. Ovviamente durante le registrazioni non c’è stato il pubblico: “Avevamo una platea vuota davanti e questo per noi è innaturale. Siamo stati aiutati da degli applausi che immaginavamo, ma non vedevamo. Non è facile. È come entrare in un teatro e cantare davanti al nulla, purtroppo però questo è il momento e con questo dobbiamo fare i conti. La sicurezza prima di tutto, dobbiamo accettare“.

