La Rappresentante di Lista a Rock in Roma 2022: data

La Rappresentante di Lista ha annunciato le prime date estive: dopo il grande successo al Festival di Sanremo 2022 con il brano Ciao Ciao, il gruppo fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, torna dal vivo. La Rappresentante di Lista si prepara così a ritrovare i propri fan e annuncia le prime date della stagione di MyM – CIAO CIAO EDITION: si comincia il 19 giugno con Ferrara Sotto le Stelle, per poi continuare a Lido di Camaiore – LU (La Prima Estate), il 23 giugno, Allein – AO (Musicastelle) il 2 luglio, Caorle – VE (Parco del Pescatore) il 6 luglio, Cremona (Tanta Robba Festival) il 9 luglio, Alba – CN (Collisioni Festival) il 10 luglio, Feltre – BL (Piazza Maggiore) il 24 luglio, Bergamo (Piazzale degli Alpini) il 29 luglio, Zafferana Etnea – CT (Sottoilvulcano Festival) il 7 agosto e Mola di Bari (Locus Festival) il 20 agosto. Il calendario è in aggiornamento ed infatti è stata aggiunta anche una data a Rock in Roma il 22 giugno!

La Rappresentante di Lista a Rock in Roma 2022: biglietti

I biglietti sono già disponibili su Ticketone, nelle rivendite autorizzate e sul sito ufficiale della manifestazione. Ecco il prezzo dei ticket:

POSTO UNICO IN PIEDI: 28,00 euro + 4,20 euro (diritto di prevendita)

Sarà un’evoluzione delle esibizioni con cui il gruppo negli anni ha stupito i fan e un ulteriore spazio per raccontare questo progetto. Sarà un esplosivo live full band, uno spettacolo a 360 gradi. Ma scopriamo insieme come arrivare al Rock in Roma!

La Rappresentante di Lista a Rock in Roma 2022: come arrivare

Per arrivare all’Ippodromo di Capannelle per il concerto de La Rappresentante di Lista a Rock in Roma 2022 è molto semplice, usando il treno, infatti basta prendere l’FL4 da Stazione Termini e la fermata è a Capannelle, a circa 700 metri dall’ingresso principale della venue. Ci sono poi, per il ritorno, treni speciali disponibili anche di notte dopo la fine del live. Se invece volete prendere l’autobus, la fermata è a 100 metri dall’Ippodromo: le linee da prendere sono 654 e 664. Se arrivate in macchina potete prenotare un posto in un parcheggio custodito su Parkclick.

