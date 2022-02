Blanco a Rock in Roma 2022: data, biglietti e come arrivare

Blanco a Rock in Roma 2022: data

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood con il brano “Brividi” (la canzone più ascoltata di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dalla pubblicazione), è stata annunciata la presenza di Blanco nella line up di Rock in Roma, che andrà in scena la prossima estate nella Capitale. Questa è solo una delle date estive del Blu Celeste Tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners. Il giovane artista è pronto a tornare on stage portando tutta la sua attitudine punk, cruda e provocatoria del suo disco di debutto, “Blu Celeste”, certificato triplo disco di platino con oltre 370 milioni di ascolti realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di visualizzazioni su YouTube. Scopriamo insieme i prezzi dei biglietti!

Blanco a Rock in Roma 2022: biglietti

I biglietti sono già disponibili su Ticketone, nelle rivendite autorizzate e sul sito ufficiale della manifestazione. Ecco il prezzo dei ticket:

GOLDEN PIT 40,00 euro + 6,00 euro (diritto di prevendita)

POSTO UNICO IN PIEDI: 30,00 euro + 4,50 euro (diritto di prevendita)

L’apertura delle porte sarà alle ore 16:00, mentre i concerti inizieranno intorno alle 20:00 (non è chiaro al momento se ci saranno altri artisti la stessa sera del live di Blanco). Ci sarà magari come guest proprio Mahmood, con cui ha superato diversi record, visto che “Brividi” è stato il più alto esordio di sempre per un brano italiano al quinto posto nella chart mondiale della piattaforma, oltre alle prime posizioni nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali e il debutto in testa alla classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti nel nostro Paese.

Blanco a Rock in Roma 2022: come arrivare

Per arrivare all’Ippodromo di Capannelle per il concerto di Blanco a Rock in Roma 2022 è molto facile usare il treno, infatti basta prendere l’FL4 da Stazione Termini e la fermata è a Capannelle, a circa 700 metri dall’ingresso principale della venue. Ci sono poi, per il ritorno, treni speciali disponibili anche di notte dopo la fine del live. Se invece volete prendere l’autobus, la fermata è a 100 metri dall’Ippodromo: le linee da prendere sono 654 e 664. Se arrivate in automobile potete prenotare un posto in un parcheggio custodito su Parkclick.

