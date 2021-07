Quando siamo confusi, un buon rimedio per risolvere i nostri problemi e risollevarci un po’ il morale è, senza dubbio, leggere un buon libro. Molte volte la soluzione ai nostri problemi è proprio sotto i nostri occhi, ma noi non riusciamo a vederla e la cerchiamo chissà dove. Spesso, tra le pagine di un buon libro, possiamo trovare una storia, dei personaggi e degli eventi che, sorprendentemente, ci portano alla nostra vita reale, alla nostra quotidianità e, senza accorgercene, tra le pagine di un determinato libro troviamo proprio quello che stiamo cercando. Siete confusi in questo periodo? Avete bisogno dei nostri consigli sui libri da leggere? Ecco i 5 titoli da leggere quando si è confusi.

Libri da leggere quando si è confusi: 5 titoli imperdibili

Ed eccoci pronti alla rassegna dei 5 libri da leggere quando si è confusi che non potete assolutamente farvi scappare. Non abbiate timore di leggere un buon libro all’interno del quale, tra le righe, potete trovare tante risposte alle tante domande, ai dubbi e alle confusioni che incontrate nella vita di tutti i giorni. Pronti? Andiamo:

Il diario di Bridget Jones di Helen Fielding: Bridget Jones è una donna single con i suoi pregi e i suoi difetti, le piace mangiare e bere tanto e non tollera l’oppressione della madre. Il suo obiettivo è quello di vivere la vita che ha scelto e dimostrare di poter fare tutto ciò che vuole

I love Shopping di Sophie Kinsella: Becky ha una passione incontrollabile, lo shopping. E’ una giornalista londinese, molto brava in quello che fa, è determinata e piena di inventiva

Nudi e crudi di Alan Bennett: è la storia di un furto, ma non un semplice furto. Tutta la casa viene svaligiata, vengono portati via sia la moquette che il forno impostato già con il timer. Il libro è un mix tra risate e riflessioni e rappresenta un nuovo modo di fare letteratura

Peter Pan di James Barrie: le avventure di questo ragazzo, che vola fino al mattino, rappresentano un vero e proprio modo per evadere dalla realtà, seguitelo e, al vostro ritorno, vi sentirete meno confusi

Il pesce di lana di Tito Faraci e Sio: il senso della vita viene illustrato con la presenza di eroi ed eroine con la condivisione di diverse mappe degli Stati Uniti

