Ligabue a Campovolo: orari

Mancano poche ore a 30 anni in un giorno, il tanto atteso appuntamento dal vivo con Ligabue a Campovolo che inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio Emilia con una pendenza del 5 per cento per assicurare una visuale e un’acustica ottimali.. Un grande show con oltre tre ore di spettacolo in cui ci saranno molti special guest: Loredana Bertè, Francesco De Gregori, Elisa, Eugenio Finardi, Gazzelle, Mauro Pagani e Piero Pelù. I cancelli sono aperti dalle 11:00 e ogni spettatore deve occupare solo il settore identificato sul biglietto. Per accedere è necessario avere un documento di identità valido ed il consiglio è quello di arrivare entro le ore 16:00. Il concerto inizierà poi alle ore 21:00.

Ligabue a Campovolo: parcheggi

Chi arriva a Campovolo in automobile può prenotare un posto per parcheggiare la propria vettura direttamente online sul sito ufficiale di ParkForFun. Allo stesso indirizzo sono disponibili mappe e ulteriori dettagli. Segnaliamo nello specifico i parcheggi consigliati in base all’arrivo:

da Modena – Bologna il Parcheggio Aeroporto (entrata da Via Antonio Marro) che è anche quello di riferimento per chi arrivi in moto, bici e monopattini;

da Milano il P1 e il P6 – Area di servizio Il Chionso Ovest in zona Reggio Emilia Nord; dall’Autostrada del Brennero e dalla direttrice proveniente da Correggio i P2, P3, P4 e P5 con accesso da via Mozart.

Per gli autobus sono disponibili i parcheggi in zona Stadio (Bus 1, Bus 2 e Bus 3) e il parcheggio Bus 4 in zona Fiera (via Masaccio). In via Masaccio si trova anche il parcheggio camper.

Ligabue a Campovolo: viabilità

Sul sito Rcf Arena è disponibile una mappa semplificata dei percorsi in ingresso e in uscita dall’Arena, anche per la sicurezza dei pedoni che si muoveranno dai parcheggi verso il luogo del concerto. Per chi arriva in treno ricordiamo che la Stazione Mediopadana AV è distante 6 chilometri circa, mentre la Stazione FFSS di Piazzale Marconi dista circa 4 chilometri. Trenitalia è partner ufficiale e per questo ci sono dei treni speciali proprio per tornare a casa dopo il live:

Reggio Emilia – Torino del 5 giugno ore 2.00 con fermate a Milano Centrale (arrivo alle 2.55), Torino Porta Susa (arrivo alle 3.53), Torino e Porta Nuova (arrivo alle 4.05

Reggio Emilia – Salerno del 5 giugno ore 2.00, con fermate a Firenze S. M. Novella (arrivo alle 3.26), Roma Tiburtina (arrivo alle 5.10), Napoli Centrale (arrivo alle 06.23), Salerno (arrivo alle 7.17)

PH. Ray Tarantino