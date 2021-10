Lucca Comics 2021: date, biglietti, programma

Lucca Comics 2021: tutte le info

Se siete fan di fumetti, videogiochi e altri prodotti del mondo dell’animazione, dovete assolutamente scoprire tutto quello che c’è da sapere sul Lucca Comics 2021. Avete idea di cosa stiamo parlando? È una fiera dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi, di ruolo, da tavolo, di carte, ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico, che va in scena ogni anno a Lucca in Toscana, nei giorni a cavallo tra ottobre e novembre. Si tratta della più importante rassegna italiana del settore, seconda d’Europa e terza al mondo, dopo il Comiket di Tokyo e il Festival international de la bande dessinée d’Angoulême in Francia.

Lucca Comics 2021: le date

Vi siete già appassionati all’idea di andare a questa fantastica fiera e volete sapere da noi le date in cui è prevista. La manifestazione andrà in scena dal 29 ottobre al 1 novembre ed è ovviamente obbligatorio il green pass per accedere. Se non potete partecipare fisicamente, potete partecipare a distanza grazie ai canali Rai e in streaming su RaiPlay (fino al 28 febbraio 2022), e nei Campfire: i 122 negozi specializzati in fumetto e gioco che già nell’ultima edizione sono stati avamposti del Festival diffusi in modo capillare sul territorio nazionale con eventi realizzati in sicurezza.

Lucca Comics 2021: i biglietti

I biglietti sono finiti in poco tempo, ma rimessi in vendita qualche giorno fa:

2.500 biglietti giornalieri per ogni singola giornata della manifestazione (non è messa in disponibilità alcuna forma di abbonamento).

Ogni account può comprare un massimo di 2 biglietti per ogni giorno

Questi ulteriori ticket saranno venduti, come i precedenti, solo online e nessuna biglietteria fisica sarà disponibile a Lucca i giorni del Festival

Per informazioni sui biglietti si prega di telefonare al numero +39 041 2719009.

Appena arrivi alla manifestazione vai in uno degli HUB Welcome Desk (Palazzetto dello sport – Palatagliate; Polo Fiere; piazza San Romano. Orario di apertura dei Welcome Desk: 07:00-18:30). Gli Addetti della Sicurezza, che potrebbero chiedere di far vedere un documento di identità e controlleranno il Green Pass, necessario per accedere al Festival come da normativa nazionale. “Gli ingressi saranno contati econtrollati, anche per evitare eccessivo affollamento nelle aree festivaliere, con un po’ di pazienza arriverà anche il tuo turno. Troverai nei punti chiavi le colonnine per l’igienizzazione delle mani e adeguati richiami al mantenimento della distanza interpersonale”, si legge sul sito ufficiale.