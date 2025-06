Concerti Fontaines D.C. 2025: date, biglietti e scaletta

I Fontaines D.C., una delle band post-punk più innovative del panorama musicale contemporaneo, tornano in Italia nel 2025 con tre concerti imperdibili. La formazione irlandese guidata da Grian Chatten farà tappa a Bologna, Roma e Milano per presentare dal vivo il loro quarto album “Romance”, uscito il 23 agosto 2024.

“Romance”, prodotto da James Ford, rappresenta un’evoluzione artistica significativa per la band, mescolando generi diversi e mostrando influenze dei Cure e Depeche Mode. L’album è stato anticipato dai singoli di successo che hanno conquistato critica e pubblico.

I biglietti per le tre date sono disponibili in prevendita su Ticketmaster, offrendo agli studenti e agli appassionati di musica l’opportunità di vivere un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

Concerti Fontaines D.C. 2025: scaletta

I concerti dei Fontaines D.C. in Italia offriranno un repertorio completo che spazierà tra i brani del nuovo album Romance e i successi precedenti della band. Durante le tre date di giugno 2025, il pubblico potrà ascoltare dal vivo le canzoni che hanno anticipato l’ultimo lavoro discografico:

• Starburster

• Favourite

• Here’s The Thing

• In The Modern World

Questi quattro singoli rappresentano l’evoluzione musicale della band irlandese e mostrano le influenze di artisti iconici come i Cure e i Depeche Mode. La scaletta includerà anche i brani più celebri della discografia dei Fontaines D.C., garantendo un’esperienza unica che soddisferà sia i fan storici sia i nuovi ascoltatori.

L’album Romance, composto da 11 tracce, ha segnato una nuova fase creativa per la band, mescolando generi musicali diversi e confermando la loro posizione di rilievo nel panorama post-punk internazionale.

Dettagli dei concerti a Bologna, Roma e Milano

Bologna

Il tour prende il via martedì 17 giugno 2025 al Sequoie Music Park di Bologna. Per raggiungere la venue in auto, è necessario uscire al casello di Bologna Borgo Panigale dalle autostrade A1, A13 e A14, quindi imboccare l’uscita numero 6 della tangenziale di Bologna.

Chi preferisce i mezzi pubblici può utilizzare le linee di autobus 25 e 27, che fermano direttamente davanti al Parco delle Caserme Rosse.

Roma

La seconda data italiana si terrà mercoledì 18 giugno 2025 nell’ambito del Rock in Roma. Al momento, i dettagli specifici sulla location esatta devono ancora essere confermati dagli organizzatori.

Gli appassionati della band dovranno attendere comunicazioni ufficiali per scoprire quale sarà la venue prescelta per questo appuntamento nella capitale.

Milano (Sesto San Giovanni)

Il tour si conclude giovedì 19 giugno 2025 al Carroponte di Sesto San Giovanni, celebre per la sua imponente struttura metallica che delimita l’arena. Per chi viaggia in automobile dall’autostrada A4, il punto di riferimento è l’uscita Sesto San Giovanni-Milano Viale Zara.

La venue rappresenta una location iconica per concerti dal vivo nel panorama milanese.

Concerti Fontaines D.C. 2025: biglietti e prevendite

La prevendita per i concerti dei Fontaines D.C. in Italia si articolerà in due fasi distinte per garantire a tutti i fan l’opportunità di acquistare i biglietti. La vendita riservata inizierà martedì 3 settembre 2024 alle ore 10:00, offrendo un accesso prioritario a una cerchia limitata di utenti registrati.

Successivamente, la vendita libera sarà disponibile per tutti a partire da mercoledì 4 settembre 2024 sempre dalle ore 10:00. Questa modalità consentirà l’acquisto senza restrizioni fino ad esaurimento posti.

Il costo dei biglietti per le tre date di Bologna, Roma e Milano verrà comunicato ufficialmente solo al momento dell’apertura della prevendita, permettendo così alla produzione di finalizzare tutti i dettagli organizzativi.

Approfondimenti sulla band

I Fontaines D.C. si sono formati nel 2017 e in pochi anni sono diventati una delle band più influenti del panorama post-punk internazionale. I membri fondatori si sono conosciuti nel 2014, scegliendo il nome della band ispirandosi a Johnny Fontane per evitare confusione con un gruppo di Los Angeles.

Grian Chatten, originario di Barrow-in-Furness ma cresciuto in Irlanda, è il carismatico frontman dei Fontaines D.C. Oltre al successo con la band, ha intrapreso una carriera da solista pubblicando nel 2023 il suo primo album Chaos for the Fly.

Il successo della band è testimoniato anche dal concerto tenutosi all’Alcatraz di Milano il 4 novembre 2023, andato completamente sold out.

Fonte immagine: Vogue