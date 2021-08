La notte di San Lorenzo 2021 è oramai alle porte: siete attrezzati per vedere le tanto attese stelle cadenti? Spettacolo che la natura ci concede, ammirare un cielo stellato è sempre suggestivo. Ma quando è così ricco di inaspettate scie luminose che ad un tratto lo squarciano, allora lo è ancora di più. Peer aiutarvi nell’impresa, vi suggeriamo le più utili app per vedere le stelle cadenti la notte del 10 agosto, per non perderne neanche una.

Applicazioni per vedere le stelle cadenti

Pronti a trascorrere la Notte di San Lorenzo con il naso all’insù e godervi il meraviglioso spettacolo delle stelle cadenti? Quella del 10 agosto è forse la notte più attesa dell’estate, la notte da trascorrere magicamente in spiaggia con telo male e plaid ed esprimere i desideri più nascosti. Per goderti al meglio lo spettacolo delle Perseidi puoi farti aiutare dallo smartphone: grazie ad alcune applicazioni potrai infatti dove e quando vedere le stelle cadenti. Ecco quali sono le migliori app secondo noi!

App per vedere le stelle cadenti, Star Walk

Si tratta di un’app adatta ai dispositivi Apple, una sorta di guida stellare molto semplice da usare. Possiede una rappresentazione completa delle stelle, delle costellazioni, delle fasi lunari e dei pianeti con foto e didascalie. Inoltre, è possibile visualizzare il passato di pianeti e stelle. Il costo è di 2,99 euro.

SkySafari

SkySafari è un planetario in miniatura, che sta in tasca e mette l’universo a portata di mano. Basta puntarlo al cielo ed è pronto ad individuare pianeti, costellazioni, satelliti e milioni di stelle. L’app è ricca di informazioni interattive ed è perfetta sotto il cielo notturno. Con la sua visione nottura, preserva la vista dopo il tramonto.

SkyView

Come molte altre app di astronomia, anche questa funziona puntando, lo smartphone verso la porzione di cielo che si sta guardando ed il cielo costellato di stelle nell’app si sposterà per abbinarlo. Identificare gli oggetti che vedi nel cielo confrontandoli con la mappa stellare in tempo reale sul tuo telefono sarà un gioco da ragazzi.

Mobily Astronomy: l’app per le costellazioni

Si tratta di un’applicazione che contiene una completa mappa con le costellazioni. C’è la possibilità di cliccare su stelle e pianeti per avere informazioni e leggere alcune curiosità. Inoltre, è possibile ricevere informazioni su asteroidi, eclissi lunari e meteoriti.

Sky Map

L’app utilizza il gps per localizzare il dispositivo e il giroscopio per comprendere dove si sta guardando. Il risultato è quello di fornirci, in diretta, una mappa reale del cielo arricchita per decifrare stelle, pianeti e tutti gli altri corpi celesti che tanto ci affascinano.

Mappa stellare, app per il cielo notturno

L’applicazione, attraverso la fotocamera, con il GPS e una mappa in 3D riesce ad individuare una determinata costellazione e a mostrarla. Inoltre, è possibile guardare la parte di cielo non visibile dalla nostra parte di Terra.

Solar Walk, app sui fenomeni astronomici

Si tratta di un’applicazione utile per rimanere costantemente sui fenomeni astronomici più visibili e più vicini. Solar Walk dà la possibilità di usare la realtà aumentata e la geolocalizzazione per immergersi virtualmente nella galassia.

App per le stelle cadenti, Pocket Universe

Si tratta di un’applicazione disponibile solo per iPhone e iPad con un database di circa 88 costellazioni e 10 mila stelle. Pocket Universe consente di individuare rapidamente quali sono i fenomeni astronomici che accadono proprio vicino a noi.

