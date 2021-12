Offerte Capodanno 2022: le migliori

Manca davvero poco, quindi per chi vuole partire a Capodanno deve iniziare a pensare a quello che vuole fare. Avete già pensato a cosa fare e dove andare? Se avete intenzione di trascorrere un capodanno alternativo, magari organizzare un viaggio in qualche capitale europea, è tempo di informarsi e prenotare. Potreste partire per un viaggio di famiglia, con gli amici, o con il vostro partner, scegliere un posto magico, preferibilmente dove non faccia particolarmente freddo, e godervi l’inizio del nuovo anno che arriverà e che, spero, porti tanta gioia, salute, lavoro e felicità. Sarà un capodanno 2022 scoppiettante, sia che decidiate di partire per una capitale europea, o che decidiate di rimanere nella vostra città insieme ai vostri cari; l’importante è avere lo spirito giusto e la giusta compagnia e tutto diventa magico. Se non avete ancora idee, vi suggeriamo noi dove andare e cosa fare.

Offerte Capodanno 2022: dove andare

E’ tempo di iniziare a pensare al futuro, e nel nostro futuro si inizia a vedere il capodanno 2022 che sarà sicuramente scoppiettante e speriamo che dia l’inizio ad un nuovo anno ricco di emozioni forti, gioie e tanta felicità per tutti. Se avete in mente di partire per un bel viaggio, vi diamo qualche opzione, se decidete di andare in un posto caldo e lasciarvi alle spalle il freddo, oppure se volete lasciare il vostro freddo per andare a cercarlo in un’altra città. Se desiderate andare in un posto di mare potrete optare tra:

Capodanno a Rio de Janeiro: guardare i fuochi d’artificio direttamente dalla spiaggia di Copacabana godendo di una meravigliosa festa a cielo aperto.

guardare i fuochi d’artificio direttamente dalla spiaggia di Copacabana godendo di una meravigliosa festa a cielo aperto. Capodanno alle Canarie: mare cristallino, natura incontaminata e divertimento assicurato.

Per gli amanti del freddo e della montagna:

Capodanno in Trentino: festeggiate la notte di San Silvestro tra feste di piazza e fuochi d’artificio con i gusti e i sapori della tradizione trentina.

festeggiate la notte di San Silvestro tra feste di piazza e fuochi d’artificio con i gusti e i sapori della tradizione trentina. Capodanno in Austria: le migliori località sciistiche per grandi e bambini vi aspettano per un capodanno sulla neve.

le migliori località sciistiche per grandi e bambini vi aspettano per un capodanno sulla neve. Capodanno a Rimini: tutti gli eventi nella città dal divertimento sfrenato.

tutti gli eventi nella città dal divertimento sfrenato. Capodanno a Firenze : un’idea romantica da non lasciarsi sfuggire

: un’idea romantica da non lasciarsi sfuggire Capodanno a Milano: un’idea divertente per passare un capodanno alternativo

un’idea divertente per passare un capodanno alternativo Capodanno a Roma: tutte le info per passare l’ultimo dell’anno nella capitale

Ora, vediamo cosa fare.

Offerte Capodanno 2022: cosa fare

Se volete passare il capodanno in una città europea, scegliete quella che più vi affascina e quella che offre il miglior divertimento; potrete godere del clima, delle tradizioni e delle usanze della città che vi ospita in questi giorni di festa e potrete scegliere tra Londra, Parigi, Berlino, Madrid. Se, invece, volete che questi giorni siano dedicati al benessere, prenotate un viaggio in una città che vi consentirà di prendervi cura del vostro corpo grazie alla presenza di terme con acque caratterizzate da proprietà utili alla vostra pelle; avete una vasta scelta: Sofia, Budapest, Istanbul. Se volete dedicare questi giorni all’arte e alla cultura, prendete in considerazione le città considerate culla della cultura, come ad esempio Atene, Zagabria o Siviglia. Infine, se volete divertirvi, partite per Barcellona, Lisbona o Monaco. Che sia davvero un capodanno scoppiettante, buon viaggio.