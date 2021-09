Pechino Express 2022: le ultime news

Dopo giorni e giorni di chiacchiericcio, finalmente vi possiamo confermare che a breve potrete rivedere le avventure dei protagonisti che si cimenteranno nella prossima edizione di Pechino Express. Alla guida del programma ci sarà ancora lui, il fantastico Costantino della Gherardesca che porterà le 10 coppie in Medio Oriente, per essere più precisi in Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi; la destinazione finale sarà Dubai. Siete curiosi di scoprire chi sono le 10 coppie?

Pechino Express 2022: le 10 coppie

Ora che abbiamo avuto la conferma dell’avvio di questa nuova edizione di Pechino Express, vogliamo dirvi chi saranno le coppie che andranno in giro per il Medio Oriente:

Atletici : coppia composta da Alex Schwazer e Bruno Fabbri;

: coppia composta da Alex Schwazer e Bruno Fabbri; Padre e Figlio : Ciro Ferrara e il figlio di 20 anni;

: Ciro Ferrara e il figlio di 20 anni; Scienziati : Barbascura X e Andrea Boscherini , chimico, scrittore e musicista il primo ed esperto in scienze naturali il secondo;

: Barbascura X e Andrea Boscherini chimico, scrittore e musicista il primo ed esperto in scienze naturali il secondo; Fidanzatini : Rita Rusic e il fidanzato di 30 anni più giovane di lei;

: Rita Rusic e il fidanzato di 30 anni più giovane di lei; TikToker : formata da Anna Ciati, 22 anni, e Giulia Paglianiti, 20 , amiche con oltre un milione di follower ciascuna;

: formata da Anna Ciati, 22 anni, e Giulia Paglianiti, 20 amiche con oltre un milione di follower ciascuna; I pazzeschi: Victoria Cabello e l’ufficio stampa e organizzatore di eventi Paride Vitale;

Victoria Cabello e l’ufficio stampa e organizzatore di eventi Paride Vitale; Sciacalli : Fru (nome d’arte di Gianluca Colucci) e Aurora Leone del gruppo The Jackal;

: Fru (nome d’arte di Gianluca Colucci) e Aurora Leone del gruppo The Jackal; Italia – Brasile : ossia Nikita Pelizon e Helena Prestes, la prima ex concorrente di Ex on the Beach e la seconda modella e attrice;

: ossia Nikita Pelizon e Helena Prestes, la prima ex concorrente di Ex on the Beach e la seconda modella e attrice; Gli indipendenti: Bugo e Cristian Dondi;

Bugo e Cristian Dondi; Mamma e Figlia: la conduttrice Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni.

Pechino Express 2022: quando andrà in onda e dove

Tra le novità di questa prossima edizione ci sarà anche la messa in onda che avverrà su Sky, non più sulla Rai come eravamo soliti aspettarci. Per quanto riguarda la data, non siamo ancora in grado di darvene una precisa ma possiamo solo anticiparvi che sarà nel 2022.