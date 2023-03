Romics 2023 a Roma: date, programma e biglietti

Romics 2023 a Roma: date

La prima edizione di Romics del 2023 va in scena, come sempre, tra fine marzo ed inizio aprile. Una edizione speciale in quanto la trentesima in cui il grande appuntamento internazionale sul fumetto, l’animazione, i games, il cinema e l’entertainment che ogni anno ospita più di 400mila visitatori non lascerà delusi il pubblico. Il tutto andrà in scena dal 30 marzo al 2 aprile 2023 presso la Fiera Roma. Una manifestazione ininterrotta con appuntamenti in contemporanea nei 5 padiglioni con più di 350 espositori pronti ad accogliere i fan. “Romics festeggia la sua Trentesima Edizione con grandi eventi e celebrazioni speciali – fa sapere Sabrina Perucca, Direttore Artistico di Romics – Un programma fittissimo per celebrare il grande fumetto internazionale e gli straordinari mondi della creatività, dal cinema al games fino alla musica: quattro gli autori Premiati con il Romics d’Oro, Katja Centomo, Manuele Fior, John Howe, Marcos Martín“.

Romics 2023 a Roma: programma

Una kermesse ininterrotta con appuntamenti imperdibili negli oltre 70mila metri quadri espositivi. Romics è uno spazio internazionale per industrie e professionisti creativi con una formula di edutainment e B2B. “Ad accogliere tutti i visitatori, una originale mostra dei lavori dell’illustratore Paolo Barbieri dedicata a Fiaba e Mito. Una grande sorpresa per tutti i lettori di Topolino, la presentazione ufficiale della storia Paperugantino, scritta e disegnata da Marco Gervasio, con la realizzazione della special variant cover esclusiva a tiratura limitata per Romics. Tra gli incontri dedicati al pubblico e agli operatori, Il lettering nel fumetto, arte e mestiere, in collaborazione con la Commissione Comics & Graphic Novels di AIE – Associazione Italiana Editori. La grande arte del fumetto e dell’illustrazione, la condivisione di passioni, divertimento e scoperta di mondi creativi sempre nuovi, Romics vi aspetta!“, ha concluso la Perucca.

Romics 2022 a Roma: biglietti

La trentesima edizione del Festival si svolgerà dal 30 marzo al 2 aprile, dalle ore 10:00 alle 20:00. L’accesso alla manifestazione è consentito esclusivamente ai visitatori che avranno comprato preventivamente il ticket. I biglietti sono acquistabili solo dal sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket. Con lo scopo di diffondere, soprattutto tra i più giovani, una mobilità più sostenibile, in occasione della kermesse la città eterna inaugurerà 20 postazioni dedicate al car sharing Enjoy dentro il quartiere fieristico. Ricordiamo che l’ingresso è permesso da Via Portuense 1645 da ingresso Nord ed ingresso Est (tutti i giorni).