Salmo a Rock in Roma 2023: data

Salmo è il primo artista confermato a Rock in Roma 2023. “Dopo essere stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso luglio, davanti a 50 mila persone, SALMO torna al Rock in Roma nel 2023!”, si legge nella pagina Facebook ufficiale della manifestazione. La data da segnare sul calendario è quella del 13 luglio. Ricordiamo che è partito proprio il 17 novembre il “FLOP TOUR”, la tournée di SALMO (organizzata e prodotta da Vivo Concerti insieme a LBNSK 360) prevista per i mesi di novembre e dicembre di quest’anno, che lo vedrà portare sui palchi dei più grandi palazzetti italiani uno spettacolo completamente nuovo pensato per l’occasione. Ecco le date confermate fino ad oggi:

Giovedì 17 novembre 2022 | FIRENZE @Mandela Forum

Domenica 20 novembre 2022 | MANTOVA @Grana Padano Arena

Martedì 22 novembre 2022 | PADOVA @Kioene Arena

Venerdì 25 novembre 2022 | BOLOGNA @Unipol Arena

Sabato 26 novembre 2022 | LIVORNO @Modigliani Forum

Martedì 29 novembre 2022 | ROMA @Palazzo dello Sport SOLD OUT

Venerdì 02 dicembre 2022 | BARI @PalaFlorio

Martedì 06 dicembre 2022 | Eboli (SA) @PalaSele

Venerdì 09 dicembre 2022 | Pesaro (PU) @Vitrifrigo Arena

Lunedì 12 dicembre 2022 | MILANO @Mediolanum Forum

Venerdì 16 dicembre 2022 | BRESCIA @Brixia Forum

Domenica 18 dicembre 2022 | TORINO @Pala Alpitour

Con lui sul palco Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano.

Salmo a Rock in Roma 2023: biglietti

I biglietti sono già disponibili su Ticketone, mentre da sabato 19 si potranno acquistare anche nelle rivendite autorizzate e sul sito ufficiale della manifestazione. Ecco il prezzo dei ticket:

POSTO UNICO IN PIEDI: 40,25 euro

PIT: 60,25 euro

Ogni utente potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti. Per questo concerto è permesso il cambio nominativo fino alle ore 23:59 del giorno precedente alla manifestazione online sul sito TicketOne.it e presso i Punti Vendita.

Salmo a Rock in Roma 2023: come arrivare

Per arrivare all’Ippodromo di Capannelle per il concerto di Salmo a Rock in Roma 2023 è molto semplice, utilizzando il treno, infatti basta prendere l’FL4 da Stazione Termini e la fermata è a Capannelle, a circa 700 metri dall’ingresso principale della venue. Ci sono poi, per il ritorno, treni speciali a disposizione anche di notte dopo la fine del live. Se invece volete prendere l’autobus, la fermata è a 100 metri dall’Ippodromo: le linee da prendere sono 654 e 664. Se arrivate in automobile potete prenotare un posto in un parcheggio custodito su Parkclick.

