Nuovo album Salmo “Flop”: cosa sapere

Venerdì 1 ottobre 2021 è uscito, su tutte le piattaforme, il nuovo album del cantante sardo Salmo. Dopo 2 anni dall’uscita dell’ultimo album “Playlist”, con cui ha ottenuto ben 6 dischi di platino, il cantante ha deciso di regalare a tutti i suoi fan un altro piccolo gioiellino in vista anche dei suoi futuri concerti. Per ora le date ufficiali dei suoi concerti sono il 3 luglio 2022 a Bibione allo Stadio Comunale e il 6 luglio 2022 a Milano, a San Siro. Speriamo vivamente che il covid non posticipi anche questa volta il concerto che tanti suoi fan attendono ormai da inizio pandemia.

Il suo nuovo album si intitola “Flop” e contiene ben 17 brani.

Salmo, nuovo album: la tracklist completa

Vediamo adesso i titoli dei 17 brani dell’attesissimo album di Salmo:

Antipatico

Mi sento beme

Criminale

Ghigliottina featuring Noyz Narcos

In trappola

La chiave featuring Marracash

Kumite

Che ne so

YHWH featuring Gué Pequeno

Hellvisback 2

A Dio

Fuori di testa

Marla

L’angelo caduto featuring Shari

Vivo

Flop!

Aldo ritmo

Album “Flop”: dove ascoltarlo

Siete curiosi di sapere com’è questo nuovo album? Volete sapere se anche questa volta il cantante ci lascerà a bocca aperta? Non vedete l’ora di ascoltarlo? Correte a farlo! Il nuovo album di Salmo è disponibile, ormai da venerdì 1 ottobre 2021 sulle piattaforme di spotify, YouTube, apple music. Aspettiamo con ansia i video musicali ufficiali dell’artista e dei suoi nuovi 17 brani.

Salmo is back!