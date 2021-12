Sanremo 2022, le canzoni in gara

Appurati chi saranno i cantanti che faranno parte del Festival di Sanremo 2022, andiamo alla scoperta dei titoli delle canzoni in gara, che sono state svelate nel corso della finale di Sanremo Giovani 2021 lo scorso 15 dicembre. Venticinque (uno in meno rispetto allo scorso anno) sono i cantanti Big (di cui fanno parte anche le tre Nuove Proposte) che si contenderanno la vittoria della 72esima edizione della kermesse canora. Di cosa parleranno i testi? Al momento non sono stati svelati ancora i testi, tuttavia dai titoli possiamo intuire qualcosa: le canzoni di Sanremo 2022 saranno dedicate al più puro ed intramontabile tra i sentimenti, ovvero l’amore.

Leggi: Sanremo 2021: la prima conferenza stampa del Festival

Sanremo 2022, titoli canzoni

Ecco i titoli delle canzoni in gara che si esibiranno sul palco dell’Ariston dal 1 al 5 febbraio prossimi. Il Festival sarà condotto da Amadeus ma non è stato ancora svelato chi ci sarà al suo fianco: per il terzo anno consecutivo Fiorello oppure ci sarà un cambiamento di rotta?

Achille Lauro – Domenica

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Rkomi – Insuperabile

Fabrizio Moro – Sei tu

Irama – Ovunque sarai

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Emma – Ogni volta è così

Aka7even – Perfetta così

Dargen D’Amico – Dove si balla

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Noemi – Ti amo non lo so dire

Highsnob e HU – Abbi cura di te

Le Vibrazioni – Tantissimo

Sangiovanni – Farfalle

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Ana Mena – Duecentomila ore

Yuman – Ora e qui

Matteo Romano – Virale

Tananai – Sesso occasionale

“Ieri si è aperto ufficialmente il sipario sul progetto Sanremo 2022, con lo show dedicato ai giovani che, oltre a vincere la serata televisiva con il 13,5 per cento di share, ha registrato il miglior risultato d’ascolto delle ultime cinque edizioni confermandosi piena espressione dell’Intrattenimento del servizio pubblico – ha dichiarato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta dopo la finale di Sanremo Giovani in scena al Casinò – È stato bello percepire dietro le quinte un clima di festa, di coraggio e di grande armonia tra i grandi nomi della canzone italiana e i nuovi talenti che sono agli inizi della carriera”.