Immagina di poter accedere ai contenuti di Sky, Netflix, film, partite, documentari, serie tv e molto altro ancora a soli 39 euro per un intero trimestre. Oppure supponi di poter ricevere in regalo Sky, di trovarlo direttamente sotto l’albero, dove alla sola apertura ci si possa trovare il meglio dell’intrattenimento per ben 3 mesi, tutti per sé. O ancora, pensa se potessi regalare tutto questo, rendendo felici e piene le serate di un compagno, di un’amica o di una intera famiglia. Immagina il “wow” dopo aver spacchettato il fiocco, quando dentro il pacchetto ci sarà un decoder Sky Q pronto da collegare per iniziare subito a godere dei migliori contenuti disponibili.

Sky box è una delle migliori idee regalo che si possano immaginare da mettere sotto l’albero di Natale. Ore e ore di sano divertimento di fronte al proprio sport preferito, alla propria serie TV, al film che non avevi mai guardato, alle coppe europee e molto altro ancora. Tutti quei pixel ad alta definizione che le smart tv di oggi mettono a disposizione, meritano il meglio che il mondo della produzione possa offrire: Sky box nasce per questo, come tappetino rosso per un “all you can watch” tutto da godersi.

Quali contenuti sono disponibili?

Sono due gli Sky box disponibili:

Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema

comprende gli show, le serie TV, i documentari Sky e Netflix con piano Standard (HD 1080p), 2 schermi in contemporanea e senza interruzioni pubblicitarie, i film di Sky Cinema e il palinsesto Paramount+ senza costi aggiuntivi.

comprende gli show, le serie TV, i documentari Sky e Netflix con piano Standard (HD 1080p), 2 schermi in contemporanea e senza interruzioni pubblicitarie, i film di Sky Cinema e il palinsesto Paramount+ senza costi aggiuntivi. Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport

comprende Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport, con 3 partite settimanali del campionato di calcio di Serie A, 121 partite della UEFA Champions League, sull’Europa League, sulla Conference League, la Moto GP, la Formula 1, la Serie BKT, nonché su Premier League, Bundesliga, Ligue1 e molto altro ancora.

In qualsiasi momento è possibile arricchire la propria visione aggiungendo pacchetti ulteriori, potendo così costruire il proprio palinsesto in senso modulare ed in piena libertà. Il regalo perfetto per chi ama gli sport, il regalo ideale per chi ama il grande cinema, il regalo azzeccato per chi adora lunghe serate sul divano alla ricerca di documentari o nuove emozioni da vivere: il quantitativo e la varietà dei contenuti disponibili è tale per cui ognuno potrà trovare la giusta risposta alle proprie attitudini.

Sky box, insomma, è un concentrato di passioni tutte da vivere: basta scegliere la versione giusta per rendere il regalo davvero speciale.

Il prezzo è uguale per entrambi i box: 39 euro per i primi 3 mesi di visione, poi decidi. Il decoder consente anche di accedere al nuovo Digitale Terrestre e per chi ha già un account Netflix è possibile associarlo a Intrattenimento plus senza disdire il proprio abbonamento attuale, seguendo semplicemente le istruzioni.

Sky box: come funziona?

Ottima l’idea, ottimo il contenuto e ottimo il packaging: regalare 3 mesi di Sky TV, Netflix e Sky Cinema o in alternativa Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport significa acquistare un pacchetto al cui interno si troverà la base della propria esperienza: il decoder Sky Q. Ideale per una serata romantica sul divano, oppure per rilassare i circuiti dopo una giornata intensa di studio, per lanciarsi nel tifo più sfrenato davanti alla tv, così come per immergersi in serate di binge watching ossessivo per divorare la nuova stagione della propria serie tv preferita. E tutto ciò in un semplice pacchetto (fiocco escluso) che sotto l’albero farà brillare gli occhi a chiunque.

Per accedere ai propri contenuti è sufficiente collegare il decoder Sky Q alla Rete e chiamare l’apposito numero verde 800.186.001 per attivare il codice sul voucher dove un operatore chiederà tutte le informazioni necessarie per attivare la visione: fin da subito potrai accedere a tutti i contenuti. Chi ama il grande sport potrà tuffarsi subito nella ricerca dei propri idoli e chi ama il grande cinema potrà immediatamente scorrere l’infinito elenco delle possibilità che ha di fronte: tutto subito, e poi per tre mesi, senza limiti.

Allo scadere dei 3 mesi, si potrà scegliere se continuare la visione al prezzo di listino, modificare la combinazione di pacchetti tra quelli disponibili, oppure disdire senza costi aggiuntivi, restituendo il decoder Sky Q. Per visualizzare il tutto non serve alcuna parabola, né alcun intervento tecnico iniziale: è sufficiente collegare il decoder Sky Q alla banda larga di casa e iniziare lo streaming (anche 4K) immediatamente.

Unici requisiti: una tv con connettore HDMI e una connessione capace di almeno 10Mbps di velocità in download. Tutto il resto è, semplicemente, divertimento: da Prime Video a Spotify, passando per RaiPlay, Disney+ e molte altre app ancora, il decoder è a disposizione per tenere insieme tutte le tue app preferite all’interno di una sola, piacevole e ordinata, esperienza. Con il telecomando in dotazione, inoltre, non serve neppure passare per il menu: sono sufficienti un click ed un Comando vocale per dare il via al cambio di canale, alla registrazione di un film o al controllo del volume. Tutto nelle tue mani, tutto in un unico posto.

Tre mesi sono inclusi, poi si ha la piena libertà di decidere.

Sky TV e Netflix + Sky Cinema sotto l’albero

Sky, insomma, ha pensato a tutto: Sky box vuole essere un gesto d’affetto da far trovare sotto l’albero, creando così il giusto spirito natalizio e accompagnando fino alla primavera il fortunato destinatario del pacchetto. Nello Sky box non c’è solo un decoder: ci sono tre mesi di lacrime di fronte ad un film d’amore, ci sono urla per una vittoria insperata, ci sono sorrisi per una serie TV coinvolgente, ci sono abbracci sul divano per una visione di coppia. Ci sono emozioni, declinate in una moltitudine di sfumature, veicolate tramite uno Sky Q di ultima generazione.

Se vuoi riceverne uno, fai sapere ai tuoi cari che in giro c’è questa nuovissima opportunità: chissà che non recepiscano il messaggio al volo…

Articolo sponsorizzato