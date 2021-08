Oggi, 31 agosto, ricorre la Giornata Internazionale della solidarietà istituita dall’Onu: per questo, abbiamo pensato di raccogliere frasi e aforismi celebri che possano essere fonte di riflessione per molti di noi, specie nel momento storico, di certo non facile, che stiamo vivendo. Probabilmente, girovagando in rete vi renderete conto di come ad essa sia legata anche un’altra data, il 20 dicembre. Ciò in coincidenza con la data della creazione del Fondo di Solidarietà Mondiale avvenuta nel 2002.

Già perché è proprio questo che dovremmo fare un po’ tutti oggi, fermarci un attimo per delle riflessioni sulla solidarietà, su quanto abbiamo già fatto in questa direzione e quanto ancora potremmo fare. E per questo, vengono in nostro soccorso alcune tra le personalità che della solidarietà hanno fatto la propria missione. Oltre ad alcuni aforismi, infatti, abbiamo raggruppato le parole solidarie di Gandhi, di Madre Teresa di Calcutta, ed ancora di Papa Francesco e Nelson Mandela.

Frasi e aforismi sulla solidarietà

Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli o perire insieme come stolti. Martin Luther King, Jr.

La solidarietà non presuppone che le nostre lotte siano le stesse lotte, o che il nostro dolore sia lo stesso dolore, o che la nostra speranza sia per lo stesso futuro. La solidarietà implica impegno e lavoro, così come il riconoscimento che anche se non abbiamo gli stessi sentimenti, o le stesse vite, o gli stessi corpi, viviamo su un terreno comune. Sara Ahmed

Quando ‘Io’ viene sostituito da ‘Noi’, anche la malattia diventa benessere. Malcom X

La solidarietà non è un atto di carità, ma mutuo aiuto tra forze che lottano per lo stesso obiettivo. Samora Machel

La solidarietà si basa sul principio che siamo disposti a metterci in pericolo per proteggerci a vicenda. Starhawk

La solidarietà non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale angoscia per le disgrazie di tante persone, vicine e lontane. Al contrario, è una ferma e perseverante determinazione ad impegnarsi per il bene comune; cioè al bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti. Papa Giovanni Paolo II

Possiamo spostare le montagne quando siamo uniti e ci godiamo la vita. Senza unità siamo vittime. Rimani unito. Bill Bailey

Siamo tutti un’unica famiglia al mondo. Costruire una comunità che permetta a tutti di raggiungere il proprio pieno potenziale attraverso ciascuno di noi nel rispetto della dignità, dei diritti e delle responsabilità reciproci rende il mondo un posto migliore in cui vivere. Papa Giovanni Paolo II

Solidarietà è una bella parola perché significa che ti rivolgi a coloro che sono diversi da te e che devono affrontare circostanze diverse perché riconosciamo che condividiamo tutti gli stessi bisogni umani e gli stessi valori. Sono i valori che contano più di tutti. Il valore della libertà di pensiero, il valore delle pratiche democratiche, il valore del rispetto per i tuoi simili. Aung San Suu Kyi

Il primo passo nell’evoluzione dell’etica è un senso di solidarietà con gli altri esseri umani. Albert Schweitzer

Non si combatte il razzismo con il razzismo, il modo migliore per combattere il razzismo è con la solidarietà. Bobby Seale

Non c’è potere al mondo che possa fermare la marcia in avanti di uomini e donne liberi quando sono uniti nella solidarietà della fratellanza umana. Walter Reuther

Non c’è stabilità senza solidarietà e non c’è solidarietà senza stabilità. Jose Manuel Barroso

Non credo nella carità. Credo nella solidarietà. La carità è così verticale. Va dall’alto verso il basso. La solidarietà è orizzontale. Rispetta l’altra persona. Ho molto da imparare dagli altri. Eduardo Galeano

Col passare degli anni ci si rende sempre più conto dell’importanza dell’amicizia e della solidarietà umana. E se un novantenne può offrire in questa occasione qualche consiglio non richiesto, sarebbe che tu, a prescindere dalla tua età, mettessi la solidarietà umana, la sollecitudine per l’altro, al centro dei valori per cui vivi. Nelson Mandela

Frasi sulla solidarietà di Papa Francesco

“Solidarietà […] è pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, la terra e la casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. ”

“Siate uomini e donne con gli altri e per gli altri, dei veri campioni nel servizio agli altri.”

“Chi si nutre con fede di Cristo Pane vivo viene spinto dal suo amore a dare la vita per i fratelli, ad uscire, ad andare incontro a chi è emarginato e disprezzato.”

“Lo spirito di solidarietà, che ogni cristiano è chiamato a testimoniare nella concretezza della vita quotidiana, costituisce un lievito di speranza.”

Frasi celebri sulla solidarietà di Madre Teresa di Calcutta

Preferirei fare errori nella gentilezza e nella compassione che i miracoli nella cattiveria e durezza.

Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.

Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore.

Le parole gentili possono essere brevi e facili da pronunciare, ma il loro eco è infinito.

Molti parlano dei poveri, ma pochi parlano con i poveri.

Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso.

Non accontentiamoci di dare solo del denaro. Il denaro non è sufficiente. Vorrei che ci fossero più persone ad offrire le loro mani per servire ed i loro cuori per amare.

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.

Le frasi sulla solidarietà di Gandhi

.Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono perle false fin tanto che non vengono trasformati in azioni. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.

Occhio per occhio rende il mondo cieco.

La mia esperienza mi ha portato a constatare che il modo migliore per ottenere giustizia è trattare gli altri con giustizia.

La nonviolenza è l’arma dei forti.

I ricchi devono vivere più semplicemente, così che i poveri possano semplicemente vivere.

Le religioni sono strade diverse che portano allo stesso punto. Che importa se facciamo strade diverse, finché raggiungiamo tutti la stessa meta?

Frasi sulla solidarietà del Dalai Lama

Ogni giorno, quando ti svegli pensa: oggi sono fortunato perché mi sono svegliato, sono vivo, ho una preziosa vita umana, non la sprecherò. Userò tutte le mie energie per migliorarmi, per aprire il mio cuore agli altri, avrò per gli altri parole gentili e non pensieri cattivi e non mi arrabbierò, ma cercherò di far più bene che posso.

Siamo solo visitatori su questo pianeta. Staremo qui per cent’anni al massimo. Durante questo periodo dobbiamo cercare di fare qualcosa di buono, qualcosa di utile, con le nostre vite. Se si contribuisce alla felicità di altre persone, si trova il vero senso della vita.

Quanto più ci preoccupiamo della felicità altrui, tanto più grande è il nostro senso di benessere. Coltivare un sentimento intimo e affettuoso verso il prossimo pone di conseguenza la mente a suo agio. Questa è la definitiva fonte di successo nella vita.

Credo profondamente che la compassione sia la strada non solo per l’evoluzione del pieno potenziale umano, ma anche per la sopravvivenza stessa degli uomini, dal concepimento alla nascita, alla crescita. Per questo dico che gentilezza e compassione sono la mia religione. Non c’è bisogno di filosofie complicate e nemmeno di templi. Il cuore è il nostro tempio.

