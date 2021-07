Vacanze estate 2021, dove andare in Italia

L’estate 2021 è entrata nel vivo: se avete intenzione di rimanere in Italia ma non avete ancora scelto la meta, vi suggeriamo noi alcuni luoghi incantevoli della nostra bella penisola nei quali poter trascorrere le vostre vacanze estive.

L’estate è il momento perfetto per organizzare un viaggio da sogno: non è necessario andare lontano per godere delle più suggestive meraviglie naturali e l’Italia, non per vantarci, ne è ricca. Insomma, è una destinazione ambita per milioni di turisti, perché non dovrebbe esserlo anche per noi?

Da nord a sud, il nostro paese offre splendidi panorami e luoghi favolosi: l’arte, l’architettura ed il patrimonio culturale che contraddistingue l’Italia non ha eguali. Bene, se vi abbiamo convinto, di seguito vi diamo delle idee per le vacanze dell’estate 2021 in Italia.

Mete estate 2021 in Italia per giovani

Venezia è bella tutto l’anno, ed anche in estate può costituire il luogo perfetto per una vacanza all’insegna della bellezza. Certo, può essere un tantino costosa, ma con i dovuti accorgimenti si possono privilegiare i siti gratuiti per fare un’esperienza meravigliosa. Nei dintorni potete approfittare di una visita al Lido di Jesolo, a Grado o a Sottomarina .

Costiera Amalfitana. Tra Amalfi, Minori e Positano non avrete che l'imbarazzo della scelta, sono luoghi talmente suggestivi da creare ricordi indelebili nella mente di chi li visita. Le viste mozzafiato, i vicoli stretti, le case colorate ne sono i tratti distintivi.

Toscana: la regione è meravigliosa. Le sue città d'arte, le sue colline e le spiagge da sogno ne fanno la meta ideale per chi, in vacanza, non vuole rinunciare a niente. Un tour tra Lucca, Pisa, San Gimignano e Siena potrebbe essere un buon itinerario dal quale partire. Senza dimenticare, ovviamente, Firenze. Ma chi preferisce la natura, non può rinunciare ad un salto sulle colline del Chianti e della Val di Chiana. E il mare? Non dimentichiamoci le spiagge della Maremma, dell'Isola d'Elba e della Versilia.

Sicilia, è una delle isole maggiori dell'Italia e, come tale, è tutta da scoprire. Le vacanze in estate 2021 in Italia sono sinonimo di Sicilia. Atterrando all'aeroporto di Punta Raisi, potreste iniziare con un tour tra i monumenti di Palermo o una visita alla Valle dei Templi di Agrigento. Sulla costa orientale, invece, segnaliamo Taormina, Siracusa e Noto, che valgono assolutamente una visita. Ma l'isola non è solo questo: offre spiagge meravigliose e, avendo tempo, non si dovrebbe tralasciare un salto alle isole Eolie o a San Vito Lo Capo.

Sardegna. Per la par condicio non possiamo non citare anche la Sardegna. Paradiso terrestre tra bellissime spiagge (come la Costa Verde, una delle più lunghe, meno frequentate e più belle), e un inestimabile patrimonio storico. Ma a farla da padrone, qui, è anche la natura incontaminata (Arcipelago di La Maddalena) che ne rappresenta la ciliegina sulla torta. Se siete più tipi da vita mondana, però, non perdete la Costa Smeralda.

Puglia: come non inserirla? Patria dei Trulli, sede di bellissime spiagge (Baia Verde, Torre Lapillo o le baie del Litorale Salentino) e meta ideale per chi ama fare tardi la notte, accoglie allo stesso tempo bellissimi monumenti. Un salto lo meritano la pittoresca Otranto con il suo promontorio ed i mosaici della chiesa del XII secolo, Santa Maria di Leuca, Gallipoli.

: come non inserirla? Patria dei Trulli, sede di bellissime spiagge ( Baia Verde, Torre Lapillo o le baie del Litorale Salentino) e meta ideale per chi ama fare tardi la notte, accoglie allo stesso tempo bellissimi monumenti. Un salto lo meritano la pittoresca Otranto con il suo promontorio ed i mosaici della chiesa del XII secolo, Santa Maria di Leuca, Gallipoli. Cinque terre. Dove andare in vacanza 2021 in Italia? Perché non alle Cinque Terre, in Liguria? Rappresentano la meta ideale per fare un tuffo nel Mar Mediterraneo. Ma anche per fare lunghe passeggiate (tra queste, vi segnaliamo il “Sentiero degli innamorati” tra Manarola e Riomaggiore).

