È morto Albus Silente di Harry Potter: addio all'attore Michael Gambon

L’attore Michael Gambon, meglio conosciuto come il professor Albus Silente in Harry Potter, è morto all’età di 82 anni. La famiglia ha rilasciato al proprio addetto stampa una dichiarazione di come sarebbe avvenuta la morte e per cosa sarebbe deceduto: “Un attacco di polmonite. Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Amatissimo marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale” – ha affermato la sua famiglia.

Gambon si è distinto da sempre nel ruolo per la sua voce profonda ed è stato scelto per il ruolo dell’amatissimo Albus Silente dopo la morte del suo predecessore Richard Harris, nell’anno 2002.

La vita dell’attore di Harry Potter

L’attore, di origini irlandese, era nato a Dublino il 19 ottobre del 1940. Era anche noto per aver interpretato Philip Marlow nella serie della BBC The Singing Detective, per cui fu premiato con un British Academy Television Awars per il miglior attore, del commissario Maigret nell’omonima serie televisiva del 1992.

Gambon ha avuto una formazione teatrale sotto la direzione di Laurence Olivier al National Theater, poi esperienze nelle altre principali compagnie londinesi per il Royal National Theatre e la Royal Shakespeare Company. Il suo nome si legge anche in importanti titoli come Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante di Peter Greenaway, nel dramma politico di Micheal Mann The Insider, in uno dei film gotici di Tim Burton, Il mistero di Sleepy Hollow nonché nella commedia di Wes Anderson Le avventure acquatiche di Steve Zissou. Il suo ingresso nella saga di Harry Potter è avvenuto nel terzo film, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban diretto dal regista Alfonso Cuaròn, in seguito alla morte di Richard Harris. Anche nei successivi film di Harry Potter è ritornato ricoprendo sempre lo stesso ruolo come preside della scuola di magia.