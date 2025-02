Elodie: testo e significato di "Dimenticarsi alle 7", il brano in gara a Sanremo 2025

Elodie a Sanremo 2025 con “Dimenticarsi alle 7”

Elodie torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “Dimenticarsi alle 7”: per la popstar non si tratta della prima esperienza sul palco del Teatro Ariston infatti torna a distanza di due anni dalla sua ultima partecipazione, quando nel 2023 presentò la canzone “Due”, arrivata al nono posto. La cantante ha partecipato altre due volte in gara: nel 2017 con “Tutta colpa mia” che si è piazzata all’ottavo posto e nel 2020 con “Andromeda” che ha ottenuto il settimo posto. Senza dimenticare che nel 2021 è stata co-conduttrice di una serata al fianco di Amadeus e Fiorello.

Il testo ufficiale di “Dimenticarsi alle 7”

Ecco il testo ufficiale di “Dimenticarsi alle 7” di Elodie, reso noto, come ogni anno, in anteprima dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

Quanta gente passa e se ne va

Che non sa chi sei

Contarla credo sarebbe inutile

In un mondo che è freddo oramai

Stasera

Ci sei solo tu nella città

Degli occhi miei

Se è vero che poi fanno la ruggine

Io non voglio più piangere così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(Amore)

Poi rivedersi ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Quando prendi a calci la poesia

Ma che bella sei

Nella tua solitudine

Sembra tutto più facile così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(amore)

Ancora ancora ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora e ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Così di un giorno qualunque

Mentre si parla di niente

Lì seduti in un bar

Può capitare a chiunque

Mai a noi no

Ma che strano effetto che fa

Mandare giù

La verità

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Dove vai

Rimani

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Il significato

La canzone – scritta dalla stessa Elodie insieme a Davide Petrella e Davide Simonetta – esplora la complessa dinamica dei rapporti umani, soprattutto quelli nati in contesti di divertimento notturno. Nello specifico il brano si concentra su quel momento della giornata in cui, dopo una notte di festa, si tende a fare una specie di “selezione” affettiva, focalizzandosi su chi si vuole mantenere nella propria vita e chi, invece, si preferirebbe dimenticare. Elodie, che ama frequentare pub e locali notturni, come ha confessato lei stessa in una intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, considera questo pezzo un omaggio a quel mondo che l’ha sempre fatta sentire a casa. “Dimenticarsi alle 7” evoca l’atmosfera tipica del mattino dopo aver fatto le ore piccole, quando l’adrenalina lascia spazio a una malinconia sottile, un sentimento che spesso accompagna la fine di bei momenti, tra la voglia di ricordare ed il bisogno di dimenticare.