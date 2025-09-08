Irama ed Elodie, testo e significato di "Ex"

Il mondo della musica italiana si arricchisce di una collaborazione inedita e sorprendente: Irama ed Elodie hanno unito le loro voci nel nuovo singolo “Ex“, disponibile dal 29 agosto 2025. Questa rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due artisti, che hanno scelto il finire dell’estate per lanciare questo brano destinato alla rotazione radiofonica.

Il singolo nasce dalla creatività di un team di professionisti del settore: Giuseppe Colonnelli ha curato il testo, mentre la composizione porta la firma di Kende, Giulio Nenna, Lorenzo Santarelli e Marco Salvaderi. La produzione è stata affidata ai Room9, noti per il loro approccio innovativo nella creazione di sonorità contemporanee.

“Ex” rappresenta inoltre un’importante anticipazione del prossimo progetto discografico del cantautore milanese Irama, confermando la sua continua evoluzione artistica e la capacità di collaborare con artisti di grande calibro come Elodie, creando un prodotto musicale che promette di conquistare le classifiche e il cuore degli ascoltatori.

Il testo di “Ex” di Elodie e Irama

Ecco il testo completo del nuovo singolo di Irama ed Elodie:

Bevi e rimani sola

Tutto riaffiora

Ma ti sceglierei ancora, yeah, yeah

Respiro dolce, fumo, eh

La notte non mi passa e me ne fumo mezza

Dal cielo piove nero come grandine

Che ci rallenta, ah, ah, ah

Credi che ti ami come prima? Ah

Credi che ti aspetterò se torni? Ah

Tu per me eri più una medicina, ah

Quando vedo solo brutti sogni, eh

E ora che ti svegli la mattina coi nodi in gola

Non basterà una vita per stare senza

Come la pioggia prima che scenda

Prima che scenda

Sola, che piangi mentre l’alba ti sfiora

E il cielo su di te s’innamora

Per ogni parola che scagli controllando le lacrime, ah, ah, ah

Su di me, su di te, la luna è diversa

Fragile come una promessa

Grandine, cade e ci rallenta

Ta, ta-ta-ta-ta-ta

Davvero

Puoi dimenticarmi e non ti credo

Cadono diamanti dal cielo

Neanche tu mi guardi e non importa che

Credi che ti ami come prima? Ah

Puoi dimenticarmi anche in un’ora, ah

Tu per me eri più una medicina, ah

Quando non volevo stare sola, ah

Se vuoi restare sono qui con te

Puoi cancellare tutto, sì, io e te

Siamo ancora una parte

Un castello di carte

Una bella ferita

Un fiore nel sangue

Sola, che piangi mentre l’alba ti sfiora

E il cielo su di te s’innamora

Per ogni parola che scagli controllando le lacrime, ah, ah, ah

Su di me, su di te, la luna è diversa

Fragile come una promessa

Grandine, cade e ci rallenta

Ta, ta-ta-ta-ta-ta

Su di me, su di te, la luna è diversa

Fragile come una promessa

Grandine, cade e ci rallenta

Ta, ta-ta-ta-ta-ta

Il significato di “Ex” di Irama ed Elodie

La collaborazione tra Irama ed Elodie si materializza attraverso una ballad contemporanea dove l’identità sonora gioca un ruolo fondamentale nella narrazione emotiva. Il brano esplora con delicatezza il tema amoroso, costruendo un ponte tra i ricordi di un passato in cui due persone si erano scelte e la realtà di un presente incerto e doloroso.

La canzone dipinge con maestria l’amarezza di un sentimento che, pur essendo finito, continua a consumare chi l’ha vissuto. Le immagini evocative del testo creano un paesaggio emotivo ricco di metafore suggestive: la grandine che “cade e ci rallenta” rappresenta gli ostacoli che hanno frenato la relazione, mentre “la luna diversa” simboleggia come tutto sia cambiato tra i due protagonisti.

Particolarmente toccanti sono le metafore del “castello di carte” e del “fiore nel sangue”, che descrivono rispettivamente la fragilità del rapporto costruito e la bellezza dolorosa di un amore che ha lasciato segni profondi. I “diamanti dal cielo” evocano invece momenti preziosi ormai perduti, mentre l’alba che “sfiora” rappresenta la speranza di un nuovo inizio ancora incerto.

