Ernia, "Per te", testo e significato del nuovo brano del rapper milanese

Il 19 settembre segna il ritorno discografico di Ernia con Per Soldi e Per Amore, un progetto che consolida la maturazione artistica del rapper milanese. L’album rappresenta un’evoluzione stilistica significativa rispetto ai precedenti lavori, integrando sonorità più raffinate e una produzione curata nei dettagli.

Il disco emerge come sintesi della crescita personale e professionale dell’artista, che dopo anni di gavetta nel panorama rap italiano trova ora una dimensione espressiva più consapevole. La scelta del titolo riflette la dualità tra ambizioni materiali e sentimentali che caratterizza la generazione contemporanea.

Il testo di Per te di Ernia

Tu dammi la mano siamo diventati grandi

Ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te

Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi

E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me

Passo le ore e poi riguardavo noi

Questa fiammo sai che brucerà

Ancora che ti annoi

Compra quel che vuoi

Tanto poi lo sai non basterà

Tu ti senti solo

E a volte un po’ lo sei

Ma quando prendi il volo

Diventi come vorrei

Che ci sia o pioggia o neve

Che tu lo voglia o no

E in fondo lo sai

Se mi cercherai ti starò di fianco

Dammi e ti distrai

Non ti fidi mai

Non parliamo tanto

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Te lo rimproveri ma non sei mai stato davvero un еgoista

Nemmeno una volta

Ma senti qualcosa chе si muove dentro chiama un esorcista

Sei l’anima sorda hai

Mi hai promesso di cambiare ma tu non rispetti i patti

Vedi buio pesto

Non vedi il progresso

Ti fasci la testa prima che la sbatti

Ti odio anche per questo

Sono già trent’anni

Non sai rassegnarti

La malinconia non passerai

Tanto che ti affanni

Non riesci ad amarti

Goccia dopo goccia scalfirà

Tu ti senti solo

E a volte un po’ lo sei

Quando prendi il volo

Diventi come vorrei

Che ci sia o pioggia o neve

Che tu lo voglia o no

E in fondo lo sai

Se mi cercherai ti starò di fianco

Dammi e ti distrai

Non ti fidi mai

Non parliamo tanto

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Non darmi la mano allora se non vuoi pensarci

Ma vorrei che almeno una volta partisse da te

Giochiamo per la stessa squadra, sai conviene a entrambi

So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me

Che ci sia pioggia o neve

Che tu lo voglia o no

E in fondo lo sai

Se mi cercherai ti starò di fianco

Dammi e ti distrai

Non ti fidi mai

Non parliamo tanto

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Per te di Ernia, il significato della canzone

Il singolo “Per te” presenta una struttura narrativa che esplora la complessità emotiva attraverso un dialogo introspettivo. L’apertura “Tu dammi la mano siamo diventati grandi” stabilisce immediatamente un tono di maturazione forzata, mentre il verso “Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi” rivela la tendenza all’autosvalutazione che caratterizza l’intero brano.

La progressione testuale evidenzia un conflitto interno costante: “Ti odio anche per questo / Sono già trent’anni / Non sai rassegnarti” rappresenta il culmine della frustrazione verso sé stessi. Il linguaggio poetico di Ernia utilizza metafore efficaci come “Goccia dopo goccia scalfirà” per descrivere il lento processo di erosione dell’autostima.

Il ritornello “Fallo per te” emerge come elemento centrale della composizione, ripetuto strategicamente per enfatizzare il messaggio di autoaccettazione. La struttura ciclica del testo, che ritorna costantemente sui temi della solitudine e dell’insicurezza, riflette la natura ossessiva dei pensieri autocritici, culminando nella promessa finale di supporto incondizionato verso sé stessi.

L’approccio narrativo di Ernia esplora la dicotomia tra vulnerabilità e forza interiore, evidenziando come la consapevolezza dei propri limiti possa diventare catalizzatore di trasformazione. La dimensione psicologica emerge attraverso versi che descrivono l’incapacità di riconoscere i propri meriti e la tendenza all’autocommiserazione, tematiche universali che conferiscono al brano una risonanza emotiva profonda.

Il messaggio finale trascende la sfera personale per diventare invito collettivo all’autoaccettazione, suggerendo che la maturità emotiva deriva dalla capacità di amarsi indipendentemente dal giudizio esterno.