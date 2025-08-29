Questa domenica di Olly: testo e significato della canzone

Il nuovo singolo Questa domenica di Olly rappresenta un tassello importante nel percorso artistico del cantautore, confermando la sua capacità di fondere malinconia e speranza in una ballad moderna che strizza l’occhio al sound rétro. Il brano, uscito il 29 agosto 2025, nasce dalla collaborazione con Pierfrancesco Pasini e Juli, quest’ultimo anche alla produzione, creando un ambiente musicale caldo e avvolgente che richiama le atmosfere delle ballad anni ’80 reinterpretate in chiave contemporanea.

La canzone si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalle precedenti uscite Balorda nostalgia e Depresso fortunato, consolidando un percorso artistico caratterizzato dalla capacità di trasformare le emozioni più intime in melodie accessibili. La produzione valorizza una chitarra nostalgica che accompagna delicatamente la voce di Olly, creando un tappeto sonoro che esalta il racconto emotivo del testo senza mai sovrastarlo.

Questa Domenica di Olly: testo completo

Sono di poche parole quando si tratta di te

Ma a stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè

Che te ne frega se piove

Ti puoi fermare da me

A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere

Dimmi che non sono solo dei pensieri strani

Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu

Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi

Ora dimmi che rimani pure se non piove più

No, io no

Che mi passa per la testa non lo so

E no, io no

Finché non ti addormenti tu non dormirò

Perché l’amore ti capita anche quando non lo vuoi

Ed è da questa domenica che è capitato a noi

No, io no

Ci siamo detti già tutto (Tutto)

Ci siamo fatti paura (Paura)

Ma certe cose, giuro (Giuro)

Non le ho mai dette a nessuno

Lo senti questo rumore?

Che bel casino (Che bel casino)

Due calici di vino

Ti ascolterei per ore

Mi dai quasi fastidio (Vieni qua)

Oh

Dimmi che non sono solo dei pensieri assurdi

Dimmi che di tanto mi ami pure tu (Pure tu, pure tu)

Tu che mi hai catapultato in mezzo a mille dubbi

Tu che sei rimasta qua ora che non piove più

No, io no

Che mi passa per la testa non lo so

E no, io no

Finché non ti addormenti tu non dormirò

Perché l’amore ti capita anche quando non lo vuoi

Ed è da questa domenica che è capitato a noi

No, io no

Oh no, io no

Non me l’aspettavo mica che poi mi innamoravo

E ora che fuori c’è il sole non me ne vado più

Il testo di “Questa domenica” rappresenta un elemento fondamentale per comprendere la profondità emotiva del nuovo singolo di Olly. Le parole del brano, scritte in collaborazione con Pierfrancesco Pasini e Juli, dipingono un quadro intimo e personale di un amore che irrompe nella quotidianità senza preavviso.

Questa Domenica di Olly: il significato del brano

Il cuore pulsante di “Questa domenica” risiede nella sua capacità di trasformare i dettagli più ordinari in poesia pura. Olly dipinge con maestria un amore che irrompe nella quotidianità senza chiedere permesso, sconvolgendo equilibri apparentemente consolidati. Il caffè bruciato diventa metafora di imperfezione che si trasforma in dolcezza, mentre la pioggia battente contro i vetri si alterna ai raggi di sole inaspettati, creando un contrasto emotivo che rispecchia perfettamente il turbinio dei sentimenti.

La forza del brano emerge proprio da questa dualità: la fragilità dei piccoli gesti quotidiani si intreccia con l’intensità travolgente di un sentimento che cambia tutto. Il testo esplora con delicatezza il momento in cui l’amore bussa alla porta dell’anima, senza preavviso, costringendoci a rivedere le nostre certezze.

La produzione, che richiama le atmosfere delle ballad anni ’80 con un tocco contemporaneo, amplifica questa tensione emotiva attraverso chitarre nostalgiche e arrangiamenti caldi che avvolgono l’ascoltatore in un abbraccio sonoro.

“Questa domenica” rappresenta il nuovo capitolo artistico di Olly, pubblicato il 29 agosto 2025 come anticipazione delle due date sold out de La Grande Festa all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Il brano, scritto in collaborazione con Pierfrancesco Pasini e Juli, si inserisce perfettamente nel percorso iniziato con “Balorda nostalgia” e “Depresso fortunato”.

