Emmy 2024: tutti i vincitori della 75ª edizione

Finalmente si è tenuta la 75ª edizione degli Emmy Awards, slittata da settembre 2023 a gennaio 2024 per via degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood: i premi coprono quindi la stagione televisiva e seriale 2022-2023.

La premiazione è stata un evento ricco di celebrazioni e talento, ospitato al Microsoft Theater di Los Angeles. La serata è stata condotta da Anthony Anderson, che ha preso il testimone da Kenan Thompson, il conduttore dell’edizione 2023. Tra i presentatori di quest’anno, abbiamo visto volti noti come Jason Bateman, Quinta Brunson, Jodie Foster, Jon Hamm, Taraji P. Henson, Jenna Ortega, Pedro Pascal e molti altri.

Le serie TV più in lizza erano “Succession”, con ben 27 nomination, e “The White Lotus”, con 24 candidature. Altre serie in competizione includevano “Beef”, “Ted Lasso”, “Andor”, “Better Call Saul”, “The Crown”, “House of the Dragon”, “The Last of Us” e “Yellowjackets”.

Durante l’evento, ci sono state numerose reunion di cast famosi, tra cui “Sopranos”, “Martin”, “Ally McBeal”, “SNL Weekend Update”, “American Horror Story” e “Grey’s Anatomy”, andando ad aggiungere un tocco di nostalgia all’evento.

Ma andiamo a vedere l’elenco completo dei vincitori degli Emmy 2024: