Emoji Kitchen: l’app per creare simpatiche emoticon personalizzate sbarca sulla barra di ricerca di Google

Emoji Kitchen, il divertente tool che permette di mixare diverse emoticon per ottenere sticker personalizzati, è da pochi giorni disponibile anche su Google Search. Introdotto per la prima volta sulla tastiera di Google per Android (quindi solo come parte di Gboard per Android), è stata recentemente integrata direttamente nella barra di ricerca di Google per renderlo finalmente accessibile da qualsiasi dispositivo, inclusi computer e iPhone. Gli utenti possono quindi dare libero sfogo alla loro fantasia e, grazie a un’interfaccia facile e intuitiva, creare emoticon uniche e divertenti.

Semplificazione del design

Per provare Emoji Kitchen dal browser su pc, ma anche da mobile su qualsiasi sistema operativo, basta aprire Google, cercare “Emoji Kitchen” e cliccare Inizia. Sulla barra di ricerca di Google, Emoji Kitchen appare in versione semplificata, con un design più snello rispetto a quello disponibile su Gboard. Restano invece invariate le possibilità creative per gli utenti che potranno creare combinazioni casuali tra emoticon o selezionare manualmente due emoticon specifiche da mescolare.

Jennifer Daniel di Gboard ha annunciato l’aggiornamento

L’aggiornamento è stato annunciato ufficialmente da Jennifer Daniel di Gboard, che ha condiviso la notizia tramite un post su X. L’interfaccia di Emoji Kitchen resta intuitiva e facile da usare, con diverse sezioni che includono faccine, animali, piante e oggetti. Gli utenti possono creare sticker ed emoticon personalizzate e poi copiarle e incollarle nelle chat e nelle conversazioni su qualsiasi app compatibile: tutte le combinazioni possono infatti essere copiate come file .png con sfondo bianco nella clipboard per poi poterle incollare in qualsiasi app di messaggistica o chat; su iPhone, tramite iMessage, viene utilizzato un file .png trasparente per garantire una visualizzazione impeccabile.

Si aprono le porte a un mondo di combinazioni

Con migliaia di combinazioni possibili, Emoji Kitchen offre un’ampia varietà di faccine, animali, piante e oggetti che gli utenti possono mescolare. Per esempio è possibile combinare una faccia sorridente con una fetta di pizza e creare un emoticon che ride gustando una deliziosa pizza. L’unico limite è la propria immaginazione! Tra un koala fragola, una lumaca che ride a crepapelle, un polpo che sorseggia otto caffè e un panda che gioca a pallone le combinazioni sono davvero infinite, grazie alla possibilità di mixare tra numerose categorie come smiley, animali, frutta e piante, oggetti vari, simboli, cuori e così via. Il sistema impiega solo poche frazioni di secondo per creare combinazioni divertenti, romantiche, terrificanti o commoventi da incollare come sticker nelle chat delle applicazioni compatibili (che ovviamente sono molto numerose).

Grazie a Emoji Kitchen creare emoticon personalizzate è davvero semplicissimo, ancor più se il tool viene integrato su Google Search. Grazie a un’interfaccia user-friendly e a una vasta gamma di opzioni creative, gli utenti possono esprimere le loro emozioni in chat e conversazioni attraverso emoticon personalizzate create da loro. Che sia per strappare un sorriso a un amico, per esprimere una passione o per fare un piccolo gesto d’amore, Emoji Kitchen è il tool perfetto.