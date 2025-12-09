Erasmus+, oltre un milione di italiani in dieci anni: i dati Indire presentati a Bologna

Negli ultimi dieci anni, oltre un milione di cittadini italiani ha preso parte al programma Erasmus+ attraverso iniziative di mobilità internazionale. Il dato, che copre l’intero arco temporale dell’ultimo decennio, aggrega tutte le tipologie di partecipazione previste dal programma e testimonia la dimensione raggiunta dall’iniziativa europea sul territorio nazionale.

Le statistiche ufficiali sono state elaborate dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, l’ente preposto al coordinamento delle attività in Italia, e saranno presentate pubblicamente durante un evento dedicato. Il conteggio complessivo riflette l’adesione crescente a un’offerta formativa articolata su più settori, dalla scuola all’università, dalla formazione professionale alle attività giovanili e sportive.

Il traguardo del milione rappresenta un indicatore quantitativo della diffusione del programma e dell’interesse manifestato da diverse categorie di partecipanti nel corso del periodo considerato.

La composizione della platea: studenti, tirocinanti, docenti

La platea dei partecipanti italiani a Erasmus+ si caratterizza per una crescente varietà di profili, riflettendo l’ampiezza del programma e la sua capacità di coinvolgere diversi ambiti formativi e professionali.

Tra i beneficiari figurano studenti impegnati in percorsi di mobilità per studio, tirocinanti che svolgono esperienze lavorative all’estero, docenti e formatori che arricchiscono le proprie competenze didattiche, oltre a professori universitari coinvolti in attività di scambio accademico.

Il programma accoglie anche volontari attivi in progetti internazionali, giovani che partecipano a iniziative di apprendimento non formale e discenti adulti impegnati in percorsi di educazione permanente. Questa diversificazione testimonia l’evoluzione di Erasmus+ oltre il tradizionale scambio universitario, estendendosi a contesti professionali, sociali e formativi che interessano l’intero arco della vita.

La presentazione dei dati a Bologna e il ruolo di Indire

L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha programmato per l’11 e 12 dicembre un appuntamento a Bologna dedicato alla diffusione delle statistiche sul programma. Durante l’evento verranno ufficializzati i numeri raccolti nell’ultimo decennio riguardanti la partecipazione italiana alle iniziative di mobilità internazionale.

Indire opera come agenzia nazionale di riferimento per il monitoraggio e la gestione del programma Erasmus+ in Italia. La presentazione bolognese rappresenta un momento istituzionale di restituzione pubblica dei dati statistici elaborati dall’ente, offrendo una panoramica documentata sull’evoluzione della partecipazione nel periodo considerato.

Le aree del programma: istruzione, formazione, gioventù, adulti e sport

Il programma Erasmus+ abbraccia un ventaglio ampio di settori che vanno ben oltre la dimensione accademica tradizionale. La mobilità internazionale promossa dall’iniziativa europea coinvolge l’istruzione a tutti i livelli, la formazione professionale, l’ambito della gioventù, l’educazione degli adulti e lo sport.

Questa estensione su più fronti riflette la volontà di offrire opportunità di scambio e crescita non solo agli studenti universitari, ma anche a chi si forma per entrare nel mondo del lavoro, ai giovani impegnati in percorsi non formali, agli adulti che decidono di riprendere un cammino educativo e a chi opera nel settore sportivo.