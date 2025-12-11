Esami Medicina 2025, risultati secondo appello su Universitaly dal 23 dicembre: le scadenze finali

Gli esiti del secondo appello degli esami di Medicina 2025 saranno pubblicati su Universitaly entro il 23 dicembre 2025, accessibili nella propria Area Riservata tramite le credenziali create al momento della registrazione. Nella sezione “Esiti prove” compaiono i punteggi di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia, accompagnati dall’indicazione dell’esito finale.

La piattaforma mostra i punti ottenuti attraverso il meccanismo delle risposte corrette, omesse ed errate, oltre alla traduzione in trentesimi con eventuale arrotondamento applicato esclusivamente a chi supera la soglia minima. È presente anche l’indicazione di eventuali lodi assegnate, che aggiungono +1 punto al punteggio finale.

I risultati di dicembre vengono sommati a quelli di novembre per determinare l’accesso alla graduatoria nazionale di gennaio. Questi punteggi conclusivi del semestre filtro rappresentano il passaggio decisivo per chi punta ai 24.026 posti disponibili in Medicina, rendendo fondamentale verificare con attenzione i dati pubblicati prima delle scadenze successive.

La soglia per la graduatoria nazionale e il calcolo del punteggio

L’accesso alla graduatoria nazionale richiede il superamento di tutte e tre le prove con almeno 18/30. Anche un’unica insufficienza esclude definitivamente dalla selezione, indipendentemente dai risultati eccellenti nelle altre materie.

Il sistema di calcolo assegna +1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per le omesse e -0,1 per quelle errate. La valutazione finale viene espressa in trentesimi. L’arrotondamento si applica esclusivamente a chi supera la soglia minima.

La lode aggiunge 1 punto al voto finale, portandolo a 31. Il punteggio massimo teorico raggiungibile sommando le tre prove del semestre filtro è 93 punti.

Contano tutte le materie: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Senza l’idoneità in ciascuna disciplina, risulta impossibile entrare in graduatoria e proseguire verso l’immatricolazione.

La scelta sul voto: finestra di 48 ore per accettare o rifiutare

Dopo la pubblicazione dei risultati su Universitaly, si apre una finestra di 48 ore per decidere se accettare o rifiutare uno o più esiti. La procedura si svolge interamente online, nella sezione dedicata della piattaforma, accessibile con le credenziali personali.

Ogni studente può valutare con calma i punteggi ottenuti e scegliere se confermare o scartare i risultati, in base alla propria situazione. Una volta trascorso il termine di 48 ore, gli esiti diventano definitivi e non possono più essere modificati per nessun motivo.

È quindi essenziale consultare i propri risultati non appena disponibili e prendere una decisione ponderata entro i tempi. Oltre la scadenza, non sono previste eccezioni né proroghe.

Le prossime tappe: graduatoria nazionale e immatricolazioni

Il 12 gennaio 2026 verrà pubblicata la graduatoria nazionale che assegnerà i 24.026 posti disponibili in Medicina. Questa fase segna la conclusione del semestre filtro e apre formalmente l’accesso ai corsi di laurea per chi ha superato le soglie minime.

La finestra per le immatricolazioni sarà attiva dal 13 al 16 gennaio 2026, un intervallo di soli quattro giorni senza possibilità di proroghe. Chi risulta idoneo dalla graduatoria deve pianificare con anticipo la procedura di iscrizione per evitare di perdere il posto assegnato.

La brevità dei tempi rende indispensabile monitorare costantemente Universitaly e preparare tutta la documentazione richiesta prima della scadenza finale.