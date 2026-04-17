Mindy Map, l'app che guida i minori verso il supporto psicologico a Milano

In Italia circa due milioni di minori convivono con un disturbo mentale diagnosticato, una realtà che riguarda un giovane su cinque. In Lombardia le richieste di supporto psicologico sono aumentate del 30% negli ultimi due anni, segnalando un’emergenza crescente sul territorio regionale.

La metà dei casi si manifesta entro i 14 anni, mentre l’80% emerge prima del compimento dei 19 anni: la precocità d’esordio rende cruciale un intervento tempestivo.

Per rispondere a questa urgenza, l’impresa sociale Welcomed ha sviluppato Mindy Map con il sostegno di Fondazione Cariplo. La piattaforma digitale nasce per semplificare l’accesso ai percorsi di cura gratuiti disponibili a Milano, riducendo gli ostacoli burocratici che spesso rallentano la presa in carico.

L’app consente alle famiglie di individuare rapidamente i centri specializzati e i servizi territoriali competenti, offrendo uno strumento concreto per orientarsi nella rete sociosanitaria del capoluogo lombardo senza dover affrontare costi elevati o ricerche frammentate.

Le funzionalità chiave di Mindy Map

Mindy Map organizza l’accesso ai servizi di salute mentale attraverso tre strumenti interconnessi.

La consultazione clinica offre schede informative su sintomi e patologie, validate da esperti, che permettono a genitori e caregiver di orientarsi in una prima fase conoscitiva. Quando una famiglia nota segnali di disagio in un figlio, può consultare descrizioni chiare dei principali disturbi senza il rischio di auto-diagnosi inappropriate, ma con indicazioni affidabili per comprendere se sia necessario un approfondimento specialistico.

La mappatura dei servizi presenta una cartina interattiva del territorio milanese che individua centri convenzionati, ospedali con reparti di neuropsichiatria infantile e consultori pubblici. L’utente visualizza immediatamente quali strutture operano nella propria zona, evitando ricerche dispersive su portali istituzionali frammentati o telefonate a più uffici.

Ogni punto sulla mappa fornisce contatti, orari e modalità di accesso, eliminando incertezze burocratiche.

La ricerca territoriale identifica l’Unità Operativa di NeuroPsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza competente inserendo l’indirizzo di residenza. Il sistema restituisce automaticamente il servizio di riferimento, permettendo alle famiglie di rivolgersi direttamente all’UONPIA corretta senza intermediazioni o attese inutili.

Questo percorso guidato riduce drasticamente i tempi tra la percezione del bisogno e il contatto con i professionisti, favorendo interventi tempestivi in una fase delicata dello sviluppo.

L’accessibilità per scuole, famiglie e operatori

Mindy Map si rivolge a un pubblico diversificato per garantire che nessun minore resti escluso dall’accesso al supporto psicologico. La piattaforma è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo, rimuovendo le barriere linguistiche che spesso ostacolano le famiglie straniere nella ricerca di aiuto specialistico.

Oltre ai genitori e ai caregiver, l’applicazione rappresenta uno strumento operativo per insegnanti ed educatori scolastici che rilevano segnali di disagio tra gli studenti e necessitano di indirizzarli verso strutture pubbliche competenti. Anche operatori sociali impegnati sul territorio e professionisti sanitari possono consultare la mappatura per orientare rapidamente i pazienti verso percorsi di cura gratuiti.

L’obiettivo dichiarato è superare la frammentazione informativa che caratterizza il sistema dei servizi territoriali a Milano, riducendo lo stress emotivo delle famiglie durante le fasi di ricerca. Concentrando in un’unica piattaforma dati altrimenti dispersi tra siti istituzionali e sportelli fisici, Mindy Map facilita l’individuazione del servizio appropriato senza richiedere competenze tecniche o conoscenze pregresse del sistema sociosanitario lombardo.