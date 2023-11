Fabi Silvestri Gazzè al Circo Massimo: data, biglietti e come arrivare

Fabi Silvestri Gazzè al Circo Massimo: data

Con una conferenza andata in scena in Campidoglio lunedì 27 novembre, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato hanno annunciato un concerto evento con protagonisti Fabi Silvestri Gazzè al Circo Massimo sabato 6 luglio 2024. Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè tornano così insieme per un appuntamento dal vivo speciale a 10 anni esatti dal progetto de Il Padrone della Festa, l’album registrato a sei mani con uno spirito di condivisione e vera amicizia. Previsti anche altri ospiti durante questo live speciale di cui si avranno maggiori anticipazioni nei prossimi mesi.

Fabi Silvestri Gazzè al Circo Massimo: biglietti

Le prevendite del concerto di Fabi Silvestri Gazzè (prodotto da Francesco Barbaro per OTR Live e organizzato da The Base) saranno disponibili dalle ore 11:00 di oggi, martedì 28 novembre, su Ticketone e in tutti i punti vendita abituali. Ancora non sono stati spoilerati i prezzi dei biglietti e se ci saranno dei pacchetti Vip per i fan più accaniti. Quello che sappiamo al momento è che Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e treno ufficiale del live, darà modo al pubblico di arrivare a questo evento a prezzo scontato, grazie a promozioni dedicate.

Fabi Silvestri Gazzè al Circo Massimo: come arrivare

Il Circo Massimo è situato nel centro storico di Roma. Si può arrivare con i mezzi pubblici (consigliato per questo tipo di eventi in quanto molte strade sono chiuse e c’è accesso limitati alle vetture) o in auto private dai principali aeroporti (Ciampino e Fiumicino) e l’autostrada A1. Ecco tutti i consigli su come arrivare per il concerto di Fabi Silvestri Gazzè:

Da Fiumicino: prendete il treno Leonardo Express fino alla stazione principale di Roma Termini che parte dall’aeroporto ogni 20 minuti. Il viaggio dura circa 35 minuti e attualmente costa circa 14 euro per un viaggio di sola andata. A Termini prendete la linea B della metropolitana in direzione Laurentina e scendete dopo tre fermate alla stazione Circo Massimo

