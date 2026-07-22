Firenze, nasce Discover: il primo centro contro la dipendenza da smartphone e TikTok

A Firenze nasce una struttura pionieristica in Italia dedicata a contrastare l’abuso dei dispositivi elettronici e l’isolamento virtuale tra gli adolescenti. Il progetto, denominato Discover, rappresenta il frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale di Palazzo Vecchio, l’Azienda Usl Toscana Centro e la cooperativa sociologica ReteSviluppo.

L’impulso decisivo per la creazione di questo presidio è emerso direttamente dalle aule scolastiche. Durante un intervento preventivo, uno studente ha raccontato di aver trascorso un’intera giornata festiva davanti allo schermo, scorrendo filmati su TikTok senza percepire il passare delle ore fino a sera.

La testimonianza, riportata da La Nazione, ha evidenziato un fenomeno sempre più diffuso: l’uso compulsivo della tecnologia che genera solitudine digitale e comportamenti automatici. Questo episodio ha confermato la necessità di un intervento strutturato sul territorio, capace di rispondere ai bisogni reali manifestati dai giovani e intercettati da chi opera quotidianamente nel campo educativo.

L’approccio educativo e non clinico

Il centro Discover si distingue per un modello rigorosamente preventivo ed educativo, che esclude qualsiasi impostazione clinica o terapeutica. La struttura trova collocazione nel complesso dell’ex ospedale psichiatrico di San Salvi e viene avviata con un piano operativo triennale.

La capacità ricettiva prevede fino a 40 ragazzi al giorno, con un target che abbraccia la fascia d’età compresa tra i 10 e i 25 anni. L’intento è intervenire prima che comportamenti d’uso problematici si cristallizzino in disturbi consolidati, agendo sul piano della consapevolezza e delle competenze relazionali.

L’accento viene posto sull’educazione alla socialità reale e sulla costruzione di alternative concrete all’isolamento digitale. La scelta di privilegiare la dimensione educativa rispetto a quella medica risponde alla necessità di accompagnare i giovani verso un rapporto equilibrato con la tecnologia, senza stigmatizzare né patologizzare comportamenti diffusi ma modificabili attraverso percorsi formativi mirati.

Le attività smartphone-free e i laboratori digitali

Per favorire il recupero della socialità autentica, il centro Discover allestisce ambienti protetti nei quali è tassativamente vietato l’uso dei cellulari. All’interno di questi spazi i ragazzi partecipano a laboratori pratici, attività di gruppo e giochi di società che stimolano l’interazione diretta e la concentrazione.

Parallelamente, il progetto punta a trasformare i giovani da semplici consumatori di contenuti digitali in creatori attivi. A tal fine vengono organizzati corsi dedicati al podcasting, al game design, alla narrazione digitale e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è orientare le competenze tecnologiche verso un impiego responsabile e produttivo, che vada oltre lo scrolling passivo e promuova creatività e senso critico.

Lo sportello d’ascolto e la formazione per adulti

Il centro prevede uno sportello d’ascolto specializzato che intercetta disagi e conflittualità domestiche legate all’uso della tecnologia. Questa componente opera in stretta sinergia con i percorsi laboratoriali, offrendo un presidio in grado di raccogliere le difficoltà dei ragazzi e delle loro famiglie.

Parallelamente, vengono organizzati percorsi formativi rivolti a genitori, insegnanti e allenatori, figure chiave nella costruzione di un ecosistema educativo coerente. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per riconoscere segnali di disagio e accompagnare i giovani verso un uso responsabile dei dispositivi, rafforzando così la rete di sostegno intorno a ciascun ragazzo.

L’obiettivo di un uso consapevole tra 10 e 25 anni

Il centro Discover si pone come risposta a un fenomeno in rapida espansione: l’uso compulsivo della tecnologia sta interessando fasce d’età sempre più giovani, generando preoccupazione tra educatori e famiglie.

L’obiettivo principale del progetto è guidare i giovani verso un utilizzo consapevole, bilanciato e propositivo dei dispositivi digitali, trasformando un rapporto problematico in un’opportunità di crescita personale e sociale.