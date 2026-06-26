GTA 6, preordini aperti: uscita il 19 novembre, prezzi e edizioni su PS5 e Xbox

Dal 25 giugno 2026 i preordini di GTA 6 sono aperti e disponibili per la prenotazione immediata. Chi desidera acquistare la versione digitale può accedere al PlayStation Store per PS5 o al Microsoft Store per Xbox Series X|S, cercare Grand Theft Auto VI e completare l’operazione con il proprio account.

Per chi preferisce una copia fisica, i rivenditori selezionati e gli store online hanno attivato le prenotazioni. In questo caso è fondamentale verificare la versione console scelta e controllare il contenuto della confezione: molte copie fisiche contengono solo un codice per il download digitale anziché il disco vero e proprio.

Chi prenota il gioco o lo acquista entro il lancio riceverà il Vintage Vice City Pack, un bonus digitale che richiama l’immaginario classico di Vice City con contenuti di personalizzazione extra.

La data di uscita: disponibilità e piattaforme supportate

Il lancio ufficiale di Grand Theft Auto VI è fissato per il 19 novembre 2026. Quella data segna l’arrivo del titolo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, le uniche piattaforme confermate per il day one.

Rockstar ha scelto di concentrarsi esclusivamente sulle console di nuova generazione, garantendo prestazioni ottimizzate e sfruttando al massimo le capacità hardware disponibili.

Per quanto riguarda la versione PC, al momento non è stata annunciata alcuna data di rilascio. Questo non implica necessariamente che non arriverà mai, ma significa che chi gioca principalmente su computer dovrà attendere eventuali comunicazioni future.

La strategia di Rockstar riflette un approccio già adottato in passato, con le console privilegiate al lancio e altre piattaforme valutate successivamente in base alla domanda e agli sviluppi tecnici.

Il prezzo e le edizioni: standard, ultimate e cosa includono

La Standard Edition di GTA 6 è proposta a circa 79,99€, con variazioni fino a 81,99€ a seconda dello store scelto. Questa versione base include il gioco completo senza contenuti aggiuntivi al lancio.

Chi desidera partire con vantaggi extra può optare per la Ultimate Edition, venduta a 99,99€. Questa edizione arricchisce l’esperienza con bonus digitali dedicati alla personalizzazione del personaggio, veicoli esclusivi e oggetti utilizzabili immediatamente nel mondo di gioco, pensati per chi vuole iniziare l’avventura con più risorse a disposizione.

Un aspetto da considerare riguarda le copie fisiche: secondo le informazioni emerse, molte confezioni non conterranno un disco tradizionale ma un codice per il download digitale. La scatola sarà presente, ma il gioco andrà comunque scaricato, rendendo necessaria una connessione internet e spazio sufficiente sulla console.

Prima dell’acquisto conviene quindi verificare il contenuto effettivo della confezione e valutare se la versione digitale possa risultare più pratica.

Le novità rispetto a GTA 5: Vice City, Leonida e i protagonisti

L’elemento più rilevante riguarda l’ambientazione. GTA 5 si svolgeva a Los Santos, ispirata a Los Angeles, mentre GTA 6 riporta i giocatori a Vice City, città modellata su Miami ma rivisitata in chiave contemporanea.

La mappa si estende all’interno dello stato fittizio di Leonida, una reinterpretazione della Florida che include spiagge, paludi, autostrade e quartieri diversificati per stile e condizioni sociali.

Rockstar conferma una satira del presente che integra cultura social, fenomeni virali e dinamiche digitali nel tessuto narrativo. Questa scelta riflette l’evoluzione del contesto culturale rispetto al capitolo precedente.

Sul fronte dei protagonisti, GTA 5 proponeva tre personaggi giocabili: Michael, Franklin e Trevor. GTA 6 introduce invece la coppia formata da Jason e Lucia, con una dinamica ispirata al mito criminale di Bonnie e Clyde.

Lucia rappresenta la prima protagonista femminile al centro della narrazione principale in un GTA moderno, segnando un cambio di prospettiva significativo per la serie.