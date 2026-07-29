Francia vieta i social ai minori di 15 anni dal 1° settembre: come funziona il controllo dell'età

Il 21 luglio la Francia ha approvato una legge che vieta ai minori di quindici anni l’accesso ai servizi di social networking online forniti da piattaforme digitali. La norma entra in vigore il 1° settembre e introduce chiarezza su un limite d’età spesso aggirato dalle società d’informazione attraverso pratiche speculative.

Non si tratta di un divieto assoluto all’uso del web, ma di un intervento mirato alle piattaforme social. La legge francese infatti distingue gli ambienti virtuali in base alla loro natura, selezionando i luoghi digitali con lo stesso criterio applicato nella vita reale: alcuni spazi restano aperti ai più giovani, altri sono sbarrati ai soggetti più vulnerabili.

L’obiettivo dichiarato è tutelare i minori da contesti potenzialmente dannosi, rafforzando il limite d’età con una regolamentazione esplicita che impedisce alle piattaforme di eludere i controlli. La norma supera l’ambiguità precedente, rendendo obbligatoria la verifica dell’età per l’accesso ai social network.

La verifica dell’età online: il nodo tecnico e la tutela della privacy

Il controllo dell’età sui social rappresenta una sfida tecnica complessa. Non esiste uno standard europeo condiviso che definisca modalità uniformi di verifica, lasciando alle singole piattaforme ampi margini di discrezionalità.

La soluzione più immediata, ossia richiedere un documento d’identità, genera però problemi rilevanti sul fronte della privacy. Acquisire copie di carte d’identità o patenti comporta la raccolta di dati sensibili come indirizzo, codice fiscale e altri elementi personali, creando archivi vulnerabili a possibili violazioni.

Servono sistemi di controllo certi, non aggirabili o approssimativi, come sottolinea la normativa francese. L’obiettivo è garantire che i minori vengano effettivamente protetti, senza che la verifica dell’età si trasformi in un rischio aggiuntivo per i loro dati personali.

La sfida consiste nel trovare soluzioni tecnologiche proporzionate: proteggere i più giovani dagli ambienti digitali inadatti senza compromettere la sicurezza delle loro informazioni.

Fino a quando non emergeranno standard affidabili e condivisi, il rischio è che le piattaforme continuino ad applicare verifiche simboliche, facilmente aggirabili dagli stessi utenti.

Le eccezioni previste: accesso a servizi educativi e open source

La normativa francese introduce deroghe significative per distinguere tra ambienti digitali. I minori di 14 anni mantengono l’accesso a enciclopedie online, directory educative o scientifiche, piattaforme per lo sviluppo e la condivisione di software libero e progetti digitali con scopi educativi open source.

Queste eccezioni riflettono un principio chiaro: le reti online non sono tutte uguali. Il legislatore francese seleziona ambienti considerati funzionali alla formazione, preservando risorse utili per l’apprendimento e la crescita culturale.

La distinzione traccia un confine tra social network, considerati ambienti a rischio per i soggetti più vulnerabili, e strumenti digitali che favoriscono l’acquisizione di conoscenze e competenze tecniche in contesti controllati e orientati all’educazione.

Il contesto internazionale e l’Italia: scenari a confronto per studenti e famiglie

L’Australia ha inaugurato la strada del divieto ai social per i minori, seguita dalla Francia con la legge del 21 luglio. Il Regno Unito potrebbe affiancarsi a breve al gruppo dei Paesi che regolano l’accesso alle piattaforme da parte dei più giovani.

In Italia, il dibattito è ancora aperto: un disegno di legge bipartisan è attualmente in discussione, senza una data certa di approvazione. Per studenti e famiglie italiane, questi sviluppi rappresentano un’occasione di riflessione sulle dinamiche digitali quotidiane e sulla necessità di un uso consapevole dei social network, in attesa di indicazioni normative nazionali.