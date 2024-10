Fred De Palma e Rose Villain tornano insieme con MMH

Il nuovo singolo disponibile dal 18 ottobre unisce reggaeton e urban sound in un mix esplosivo.

Fred De Palma, icona del reggaeton italiano, torna sulla scena musicale grazie a una nuova collaborazione con Rose Villain. Il 18 ottobre uscirà “MMH“: il singolo sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali ed è prodotto da Sixpm, produttore napoletano molto apprezzato nel panorama urban, noto per i suoi lavori con artisti di rilievo come Fedez, Marracash, Club Dogo e Salmo.

La collaborazione tra Fred De Palma e Rose Villain è già nota per il suo mix di stili distintivi e “MMH” promette di non essere da meno. Qui l’alchimia tra i due artisti fonde le barre incisive di Fred alla voce potente e sensuale di Rose in una narrazione che, dalle anticipazioni, si concentrerà su una relazione intensa e complessa, segnata da desiderio, passione e conflitto. I due protagonisti del brano si trovano intrappolati in una storia d’amore tormentata e distruttiva, incapaci di resistere l’uno all’altro nonostante la consapevolezza della natura tossica del loro legame.

L’evoluzione artistica di Fred De Palma

Con il singolo “MMH”, Fred De Palma prosegue la sua evoluzione musicale dimostrando ancora una volta la sua capacità di innovare e sperimentare nuovi sound. Questo brano rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso artistico iniziato al Festival di Sanremo 2024, dove l’artista aveva già mostrato un’inedita sperimentazione stilistica.

Tra i recenti successi di Fred De Palma spiccano anche “Notte Cattiva”, realizzata insieme a Guè e caratterizzata da un sound afrobeat con influenze rap e amapiano, e “Passione”, una bachata che ha ottenuto un successo notevole, con oltre 20 milioni di streaming complessivi, e segna il ritorno dell’artista alle sonorità latine, genere che lui stesso ha introdotto nel mainstream italiano.

Fred De Palma non è nuovo alle collaborazioni di successo: tra i suoi più grandi successi si annovera la hit “Se iluminaba” in versione spagnola, interpretata insieme ad Ana Mena, che gli ha permesso di conquistare il mercato musicale spagnolo e di ottenere ben cinque dischi di platino. Ad oggi, l’artista vanta 30 dischi di platino e 6 dischi d’oro grazie a brani come “D’estate non vale”, “Un altro ballo” e “Ti raggiungerò”, quest’ultimo certificato triplo platino.

Rose Villain: un talento in ascesa

Anche Rose Villain, cantante e autrice con un forte seguito di fan, negli ultimi anni ha consolidato la sua posizione nel panorama musicale italiano e internazionale. Nel gennaio dello scorso anno ha pubblicato il suo primo album, “Radio Gotham” che ha ottenuto il disco di platino, e ha poi partecipato alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Click Boom!”, anch’esso premiato con il triplo platino.

Tra le sue ultime collaborazioni di successo figura il brano “Come un tuono”, realizzato insieme a Guè, che ha ottenuto un triplo platino. La canzone è stata anche rilanciata in una versione internazionale dal titolo “Como un trueno”, in collaborazione con la star colombiana multiplatino Blessd.

A partire dal 17 ottobre, Rose Villain sarà impegnata in un tour che la porterà in diverse città italiane, da Nord a Sud, e che ha già registrato numerosi sold out.