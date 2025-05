Eurovision Song Contest 2025: quali sono le canzoni più ascoltate su Spotify

Con l’avvicinarsi dell’Eurovision Song Contest 2025, arrivano dati interessanti da Spotify (aggiornati al 4 maggio). “Volevo essere un duro”, il brano che Lucio Corsi porterà in gara per l’Italia, si posiziona come la seconda canzone più ascoltata tra i partecipanti sulla piattaforma, totalizzando oltre 6 milioni di riproduzioni nell’ultimo mese. Ma vediamo insieme tutti i dettagli!

Eurovision Song Contest 2025: le canzoni più ascoltate su Spotify a livello globale

In attesa della prima semifinale di ESC 2025 domani, 13 maggio, a Basilea, il brano svedese dei KAJ, “Bara Bada Bastu“, cantato in svedese (cosa che non accadeva per la Svezia all’Eurovision dal 1998), guida la classifica degli ascolti su Spotify tra le canzoni in gara, superando i 13 milioni di riproduzioni nell’ultimo mese. La Svezia, detentrice del record di sette vittorie all’Eurovision (l’ultima nel 2023 con ‘Tattoo’ di Loreen, unica donna ad aver vinto due volte), vede quindi un ottimo riscontro per la sua proposta. Dopo il secondo posto di Lucio Corsi per l’Italia con “Volevo essere un duro”, la terza posizione nella top five globale di Spotify è occupata da “C’est La Vie” di Claude per i Paesi Bassi. Seguono ‘Tutta L’Italia” di Gabry Ponte per San Marino al quarto posto e “Espresso Macchiato'”dell’estone Tommy Cash al quinto, quest’ultimo particolarmente popolare nell’Europa dell’Est dove risulta primo negli ascolti in Estonia, Georgia, Lettonia, Montenegro e Serbia. Ecco la top 10:

1. Svezia: KAJ – Bara Bada Bastu

2. Italia: Lucio Corsi – Volevo essere un duro

3. Paesi Bassi: Claude – C’est La Vie

4. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

5. Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

6. Germania: Abor & Tynna – Baller

7. Francia: Louane – maman

8. Norvegia: Kyle Alessandro – Lighter

9. Finlandia: Erika Vikman – ICH KOMME

10. Austria: JJ – Wasted Love

L’effetto Eurovision: trampolino di lancio globale per gli artisti

L’Eurovision si conferma un evento culturale europeo di primaria importanza, in grado di valorizzare i talenti musicali e di supportare concretamente la crescita degli artisti a livello internazionale. Un chiaro esempio è il successo post-vittoria di Nemo: dopo il suo trionfo all’Eurovision Song Contest 2024 con “The Code”, i suoi ascolti su Spotify sono aumentati di oltre il 1700 per cento nell’anno successivo. Analizzando i dati di Spotify dal 2011, emerge come l’Eurovision abbia significativamente contribuito a far conoscere artisti europei anche al di fuori del continente. In media, i vincitori passati hanno registrato un incremento degli ascolti sulla piattaforma di oltre il 1500 per cento nell’anno successivo alla loro partecipazione. Caso emblematico è quello di Conchita Wurst, vincitrice nel 2014 con “Rise Like a Phoenix”, i cui ascolti sono schizzati di oltre il 6000 per cento nei dodici mesi successivi alla sua vittoria.

