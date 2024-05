Fumetto: a Roma il 17 Maggio si inaugura la mostra "Più di 100 proiettili" sul Maestro Eduardo Risso

Maggio è un mese ricco di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di fumetti, specialmente per chi vive a Roma. Dal 24 al 26 maggio 2024, la Città dell’Altra Economia ospiterà “ARF! Il Festival del Fumetto”, un evento diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti del settore, con numerosi ospiti illustri di cui vi parleremo presto.

Oggi, però, vogliamo concentrarci su un altro evento di rilievo: la mostra “Più di 100 proiettili”, dedicata al fumettista argentino Eduardo Risso, vincitore di 4 Eisner Awards. Questa esposizione, organizzata da ARF! in collaborazione con l’Instituto Cervantes di Roma, sarà inaugurata venerdì 17 maggio presso la Sala Dalì dell’Instituto Cervantes di Roma (Piazza Navona 91) e sarà visitabile fino al 6 luglio 2024. L’ingresso è gratuito.

Eduardo Risso è uno dei più importanti fumettisti argentini contemporanei. Con il suo tratto dinamico, l’uso magistrale del bianco e nero e dei contrasti, Risso ha saputo fondere la tradizione del fumetto sudamericano con lo stile moderno dei comics USA, pubblicando per i maggiori editori del mondo, dagli Stati Uniti alla Francia, passando per l’Italia, a cui è particolarmente legato.

Sul finire degli anni ’90 Eduardo Risso, insieme a Brian Azzarello, ha lanciato 100 Bullets, una serie noir di 100 numeri. Questa saga, ricca di crimini, vendette e giochi di potere tra famiglie, ha come protagonisti boss della malavita, agenti sotto copertura, killer spietati, giustizieri solitari e femmes fatales, che si muovono come pedine su una scacchiera che attraversa New York, Miami, Parigi, la California e il Sudamerica. Il successo di 100 Bullets ha incrementato notevolmente la popolarità di Risso, che aveva già pubblicato serie come Parque Chas e Chicanos in Argentina e all’estero, incluso su Skorpio e Lanciostory in Italia. Il suo stile unico, capace di trasformare qualsiasi dettaglio in puro storytelling, ha conquistato il pubblico internazionale.

La mostra alla Sala Dalì non si limita a 100 Bullets. Con circa 80 tavole originali, esplora altre opere di Risso, incluse quelle su icone supereroistiche come Batman e su iniziative speciali della DC Comics come Before Watchmen (con Moloch). “Più di 100 proiettili” ci trasporterà anche nelle pagine fantascientifiche di Spacemen, nel noir semicomico di Torpedo 1972, nelle avventure di Hit-Girl e Jonah Hex, attraversando vari generi e stili, dal western di The Blood Brothers Mother all’horror di Sgt. Rock Vs. The Army of the Dead e Moonshine.

Le opere esposte saranno raccolte nell’ARFbook 2024, disponibile presso il Bookshop di ARF! Festival dal 24 maggio al Mattatoio La Pelanda a Roma.

Di seguito la locandina dell’evento: