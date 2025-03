Gabry Ponte vince il San Marino Song Contest e va all'Eurovision

Gabry Ponte conquista il palco del San Marino Song Contest e si aggiudica il diritto di rappresentare la piccola repubblica all’Eurovision 2025. Il famoso dj e producer torinese ha trionfato con il brano “Tutta l’Italia”, già noto al pubblico come sigla-tormentone dell’ultimo Festival di Sanremo.

Una vittoria che segna un importante traguardo nella carriera dell’artista e che porta nuovamente l’attenzione sulla scena musicale italiana nel contesto della competizione europea più seguita dell’anno.

Contesto del concorso

Il San Marino Song Contest si è affermato come un’importante vetrina musicale, diventando negli anni sempre più ambito dagli artisti italiani. La manifestazione, condotta quest’anno da Flora Canto e Francesco Facchinetti, ha visto la partecipazione di venti finalisti selezionati tra più di mille artisti che hanno preso parte alle audizioni preliminari.

Tra i nomi di spicco che hanno gareggiato accanto a Gabry Ponte figurano il tastierista dei Subsonica Davide Boosta Dileo, Pierdavide Carone, Marco Carta, Bianca Atzei, Silvia Salemi e Luisa Corna. La competizione sammarinese rappresenta ormai una concreta opportunità per gli artisti di accedere al prestigioso palcoscenico dell’Eurovision Song Contest, acquisendo così visibilità internazionale.

Vittoria di Gabry Ponte

Il dj e producer torinese Gabry Ponte ha conquistato il primo posto al San Marino Song Contest con il brano “Tutta l’Italia”, che aveva già riscosso grande successo come sigla-tormentone del Festival di Sanremo. La sua performance ha entusiasmato pubblico e giuria, garantendogli il diritto di rappresentare San Marino sul palco dell’Eurovision Song Contest.

Ora Ponte si prepara ad affrontare le semifinali che si terranno a Basilea il 13 e 15 maggio, con l’obiettivo di accedere alla finale del 17 maggio. Qui si troverà in competizione con altri talenti europei, tra cui l’italiano Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo e selezionato dopo la rinuncia del vincitore Olly. Il successo di “Tutta l’Italia” rappresenta un importante traguardo nella carriera dell’artista, confermando la sua capacità di creare hit che catturano l’attenzione del pubblico.

Omaggio e premiazione speciale

La serata del San Marino Song Contest non è stata soltanto un palcoscenico per i nuovi talenti, ma anche un’occasione per celebrare le leggende della musica italiana. Durante l’evento è stato infatti conferito un prestigioso premio alla carriera ad Al Bano, figura iconica del panorama musicale italiano.

Francesco Facchinetti, con sincera ammirazione, ha definito il cantante pugliese “un patrimonio dell’Unesco”, sottolineando il suo valore inestimabile per la cultura musicale italiana. Questo riconoscimento ha aggiunto ulteriore prestigio alla manifestazione sammarinese, evidenziando come il contest stia guadagnando sempre maggiore rilevanza nel calendario degli eventi musicali europei.

Foto copertina via Wikimedia Commons